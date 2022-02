Taboão da Serra criou 3,6 mil empregos com carteira assinada em 2021

Por Allan dos Reis, na redação

O município de Taboão da Serra criou 3.630 vagas de empregos formais (com carteira assinada) ao longo de 2021, se recuperando do déficit do ano anterior, quando foram fechadas 2056 vagas. Os dados foram divulgados pelo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério da Economia.

O setor de Serviços foi o que mais criou vagas de empregos, com 1.625. Em seguida, Indústria com 771 vagas. Construção e Comércio criaram 626 e 608 empregos com carteira assinada, respectivamente. No ano de 2020, o município fechou com vermelho com saldo negativo de 2.056 vagas com carteira assinada.

Para o ano de 2022, um dos principais objetivos do Governo Aprígio é a geração de empregos por toda cidade, impulsionando empreendedores e grandes empresas e realizando parceria para que taboanenses sejam contratados.

DEMISSÃO ENTRE UNIVERSITÁRIOS

Entre os trabalhadores que possuem nível universitário completo ou incompleto, as demissões superaram as contratações. Foram fechados 281 postos de trabalho com carteira assinada.

66% SÃO JOVENS DE 18 A 24 ANOS

A grande maioria das contratações é de jovens com idade que varia entre 18 e 24 anos. Nessa faixa etária o saldo positivo é de 2.343 vagas formais, sendo que 93% do total das contratações são de pessoas que completaram o ensino médio.

HOMENS 59% X MULHERES 41%

Outro ponto que ganha destaque nos dados divulgados pelo Ministério da Economia, através do Caged, é a comparação na empregabilidade entre homens e mulheres. Dos 3.630 postos de trabalho com carteira assinada, 2.151 são homens e 1.479 são mulheres.