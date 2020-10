Taboão da Serra e municípios da Grande São Paulo avançam à fase verde e diminuem restrições

Direto da redação, com informações do Governo do Estado

A partir deste sábado (10), todos os municípios da Grande São Paulo avançam para fase verde e podem diminuir as restrições impostas pelo Governo do Estado em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Na fase verde, o rol de permissões para atendimento presencial com restrições de acesso e protocolos sanitários é ampliado para atividades culturais, convenções e eventos sociais ou de negócios.

Nas regiões que avançaram para a fase verde, o atendimento local pode ser feito por até 12 horas diárias, com máximo de 60% da capacidade para todos os setores liberados. Para bares, restaurantes e demais estabelecimentos com consumo local de alimentos e bebidas, o atendimento presencial é permitido entre 6h e 22h, desde que respeitados os limites de dez horas de expediente na fase amarela e 12 horas na fase verde. Em ambas, os estabelecimentos com funcionamento noturno deverão fechar as portas às 22h, mas podem autorizar a permanência de clientes que já estão no local até as 23h.

Atividades que gerem aglomeração, tais como festas, baladas, presença de torcedores em eventos esportivos e grandes shows com público em pé continuam proibidas em todos os 645 municípios de São Paulo. A liberação só deve acontecer em eventual avanço para a fase azul ou após a disponibilização de uma vacina contra o coronavírus.

O Governador João Dória pediu que a população mantenha a higiene frequente das mãos, o distanciamento social e o uso obrigatório de máscaras em locais de acesso coletivo e nos veículos de transporte público ou por aplicativo.

CASOS CONFIRMADOS

No Estado de São Paulo, até a última sexta-feira (9), 1.022.404 pessoas foram infectadas pela Covid-19, sendo que 36.884 morreram.