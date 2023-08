Taboão da Serra é um dos premiados na categoria “Melhores Evoluções em Perdas de Água” pelo Trata Brasil

Direto da redação

O Instituto Trata Brasil (ITB), organização da sociedade civil dedicada ao avanço do saneamento básico e proteção dos recursos hídricos do país, promove neste mês a 7ª edição do Prêmio “Casos de Sucesso & ESG”. O evento, organizado em parceria com o Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais da Fundação Getúlio Vargas (CEISA-FGV), busca prestigiar as boas práticas de municípios e empresas na infraestrutura dos serviços de saneamento básico.

Taboão da Serra é um dos premiados na categoria “Melhores Evoluções em Perdas de Água”. Destaque positivo, a cidade é uma das que mais reduziu as perdas de água potável nos sistemas de distribuição, indo de 35,9%, em 2012, para 17,4%, no ano de 2021. O índice está alinhado com os padrões de excelência em perdas (inferiores a 25% em perdas na distribuição), conforme a meta estabelecida para 2034 pela Portaria 490 do antigo Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR) – atual Ministério das Cidades. Além disso, informações presentes no Sistema de Informações sobre Saneamento (SNIS) apontam que 100% da população taboanense possui acesso à água potável.

Para Luana Pretto, Presidente Executiva do Instituto Trata Brasil, a premiação é uma oportunidade de prestigiar o empenho promovido na busca pela universalização do saneamento básico e tratamento de esgoto, além de fomentar que outros municípios busquem soluções e estratégias para alcançar as metas estabelecidas pela Lei 14.026/2020, o “Novo Marco Legal do Saneamento Básico”, que estipula que, até 2033, 99% da população brasileira tenha acesso à água tratada e 90% à coleta e ao tratamento de esgoto.

“No país, quase 8 mil piscinas olímpicas de água tratada são desperdiçadas diariamente, enquanto mais de 33 milhões de brasileiros ainda vivem sem o recurso hídrico. Alcançar a universalização do abastecimento de água potável está diretamente atrelado à redução das perdas. Desta forma, a 7ª edição do Prêmio ‘Casos de Sucesso & ESG’ configura-se uma importante oportunidade para destacar os cases positivos que estão avançando no saneamento ao longo dos últimos anos” – ressalta a executiva.

Agendado para o dia 09 de agosto, entre 13h30 e 17h30, o evento ocorrerá de maneira híbrida, com entrega de troféu, na Fundação Getúlio Vargas (FGV) localizada na Avenida Nove de Julho, na cidade de São Paulo (SP). Para acompanhar a premiação é necessário realizar a inscrição no site.

Sobre o evento

7ª edição do Prêmio “Casos de Sucesso & ESG”

Data: 09/08/2023

Horário: 13h30 às 17h30

Modalidade: presencial, com transmissão no YouTube do Trata Brasil

Local: Fundação Getúlio Vargas (FGV) – Av. Nove de Julho, 2029, Bela Vista, São Paulo – SP

Inscrição gratuita no link.