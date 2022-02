Taboão da Serra está com inscrições abertas para o curso “Pronto para Crescer”

Direto da redação

Em parceria com o SEBRAE Aqui, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (SDE) de Taboão da Serra irá realizar um novo curso, o “Pronto para Crescer”.

As atividades serão presenciais, do dia 21/02 até 25/02, na sede da SDE (Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa). As inscrições podem ser realizadas até a próxima sexta-feira, 18/02, através do WhatsApp (11) 95336-9278. As vagas são limitadas.

O curso é direcionado aos Microempreendedores que desejam expandir sua visão de negócio e colocar em prática habilidades de gestão empresarial. Os temas abordados serão: legislação, planejamento, indicadores de gestão, inovação e informações sobre crédito.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Wanderley Bressan, essa é uma oportunidade de crescimento individual para o MEl. “Tivemos outros cursos direcionados ao empreendedor que deseja melhorar a gestão da sua empresa ou iniciar seu negócio. Esse agora será específico a quem já é microempreendedor e deseja desenvolver habilidades de gestão empresarial”. O secretário finalizou convidando os MEIs a participar do curso. “Todos que desejam aprender estratégias de gestão empresarial para a inovação e expansão do seu empreendimento, venham participar, faça a inscrição pelo Whatsapp do Sebrae Aqui. Tenho certeza que essa capacitação ampliará os seus horizontes e a visão do seu negócio”, finalizou Bressan.

Serviço:

Curso presencial – Pronto para Crescer

De 21 a 25/01, das 18h às 22h

Inscrições até 18/02 pelo whatsApp (11) 95336-9278

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda

Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa

Telefone: (11) 4788-7888

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h