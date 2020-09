Taboão da Serra está entre as cidades mais seguras do Brasil, aponta estudo da Urban Systems

Direto da redação

Taboão da Serra, Itapecerica da Serra e Embu das Artes ficaram entre as 100 cidades mais seguras do Brasil, conforme publicado no Ranking Connected Smart Cities 2020, feito pela Urban Systems. O estudo avaliou os 673 municípios brasileiros com mais de 50 mil habitantes.

Feito com o objetivo de mapear as cidades com maior potencial de desenvolvimento no Brasil, o Ranking Connected Smart Cities traz indicadores desenvolvidos pela consultoria Urban Systems, que qualificam as cidades mais inteligentes e conectadas do país. São Paulo foi a cidade que ficou em primeiro lugar como a mais inteligente e conectada do país.

Para a elaboração do estudo são mapeados e avaliados 11 indicadores de cada um dos municípios: mobilidade, urbanismo, meio ambiente, tecnologia e inovação, economia, educação, saúde, segurança, empreendedorismo, governança e energia. Além da classificação geral, há rankings por eixo temático, região e faixa populacional. E Taboão, Itapecerica e Embu das Artes aparecem no top 100 de ao menos dois deles. Com destaque para Itapecerica da Serra, que se destacou em três: segurança, governança e urbanismo.

Segurança

Para a elaboração do recorte de segurança, o estudo considerou Monitoramento de área de riscos, homicídios, mortes no trânsito, despesa com segurança e a relação policiais por habitantes. A nota máxima é de 5 pontos. Na 37ª posição Embu das Artes se destacou e ficou a frente até mesmo da capital. Veja como ficou a posição dos municípios:

1º Ipojuca – PE 3,985

2º São Miguel dos Campos – AL 3,893

3º Mariana – MG 3,528

4º Balneário Camboriú – SC 3,525

5º Santana de Parnaíba – SP 3,506

6º Ubatuba – SP 3,417

7º Cabedelo – PB 3,404

8º Amparo – SP 3,353

9º Itu – SP 3,313

10º Florianópolis – SC 3,285

37º Embu das Artes – SP 2,938

41º São Paulo – SP 2,916

42º Itapecerica da Serra – SP 2,914

97º Taboão da Serra – SP 2,620

No recorte de Urbanismo, que a nota máxima é de 9,5 pontos, Itapecerica, com 5,374 pontos ocupa a 83ª posição. Já Embu das Artes ficou na 100ª posição com 5,241 neste mesmo quesito. Itapecerica também se destaca em Governança. No recorte que tem nota máxima de 11,5 pontos, o município recebeu 6,325, o que lhe deixa na 38ª posição.