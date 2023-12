Taboão da Serra ganha 2º Ecoponto para evitar descarte irregular de entulho na cidade

Por Allan dos Reis, no Jardim Trianon

A Prefeitura de Taboão da Serra inaugurou no sábado (2), na região do Jardim Trianon, o segundo Ecoponto da cidade. Ele está localizado na Estrada das Olarias, 980, ao lado da Emef Vinícius de Moraes. O outro, inaugurado no início do ano, está localizado na região do Parque Pinheiros.

“É muito importante essa inauguração porque antes deste ecoponto, os entulhos produzidos nessa região eram jogados nas ruas ao lado. E agora, os moradores têm um local para dar destino a esse material. […] Estamos chegando à conclusão que para limpar a cidade precisamos de vários e o próximo será no Jardim Comunitário”, diz o prefeito Aprígio.

Autor da emenda impositiva para viabilização deste ecoponto, o vereador Carlinhos do Leme (PSDB) falou durante a inauguração. “A partir de 2021 comecei a destinar emendas impositivas para construção de ecopontos para que a gente tenha uma cidade mais limpa. A pessoa que faz uma pequena reforma em casa não tinha onde destinar o entulho e agora ela pode vir entregar esse entulho. Sai muito mais barato para nossa cidade”, diz.

O vereador Enfermeiro Rodney afirma que “um estudo” mostrou a necessidade “da criação de um ecoponto na região”. O vereador Dr. Ronaldo Onishi também comentou a respeito do novo ecoponto. “É muito importante porque infelizmente essa região era ponto viciado de descarte irregular de entulho. Agora vou acionar a Guarda Municipal e as Câmeras do COI para que sejam enérgicos e fiscalizem quem vai fazer o descarte irregular. É um importante projeto que vai beneficiar o meio ambiente”, diz.

No local podem ser entregues entulhos [até 20 sacos], pneus, eletrodomésticos e móveis, recicláveis entre papéis, vidros, metais e plásticos, além de óleo de cozinha. Em contrapartida, não são aceitas pilhas e lâmpadas, lixos domésticos, animais mortos e resíduos industriais.