Taboão da Serra inicia entrega de kits de material escolar para mais de 28 mil alunos

Os kits de material escolar para os alunos da Prefeitura de Taboão da Serra começaram a ser entregues na segunda-feira, (21). Uma das primeiras escolas a realizar a distribuição foi a EMEF Profª. Maria Alice Borges Ghion, no Parque Pinheiros. Ao todo, serão beneficiados cerca de 28.500 alunos da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia. Inclusive os kits estão sendo entregue até para os alunos das creches.

A distribuição dos materiais na escola do Parque Pinheiros contou com a presença do prefeito Aprígio, da primeira-dama e vereadora Luiza Aprígio, da secretária de Educação Dirce Takano, além dos vereadores Gallo, Anderson Nóbrega, Alex Bodinho, Enfermeiro Rodney e Nezito. Também participaram da solenidade os secretários municipais Dr. Eduardo Nóbrega (Manutenção), José Vanderlei dos Santos (Transportes e Mobilidade Urbana), Allan Mohamed (Gestão Estratégica) e Arnoldo Landiva (Comunicação).

O prefeito Aprígio destacou alguns dos investimentos que estão sendo realizados na área da Educação. “O político que não investe nas crianças e na educação não está preocupado com o futuro. Por isso, iniciamos já neste primeiro bimestre a entrega dos kits de material escolar para os alunos. Também lançamos um programa de formação continuada que oferecerá 2 mil bolsas em cursos de pós-graduação para os nossos professores e começamos a distribuir tablets para todos os professores da nossa rede. Em nosso Governo queremos que a Educação de Taboão da Serra avance cada vez mais e não mediremos esforços para garantir ensino de qualidade para todos”, afirmou.

A secretária de Educação Dirce Takano esclarece que os kits de material escolar são distribuídos a todos os alunos, inclusive para a creche. “Esse ano nós priorizamos material escolar desde a creche. Então, estamos entregando os kits para os alunos da creche, Educação Infantil, Ensino Fundamental e EJA – Educação de jovens e Adultos e os itens variam de acordo com a necessidade de cada fase”, explicou. “Esse período que os alunos estiveram em atividades remotas, por conta da pandemia, poderá deixar reflexos no processo de aprendizado. No entanto, na medida do possível, vamos atender todas as demandas dos alunos, seja com material de apoio, uso de novas tecnologias como tablets em salas de aula, ofertando qualificação para os professores e estamos providenciando chromebooks para os alunos do 3º ao 5ª Ano”, completou.

As crianças matriculadas nas creches recebem agenda, estojo, canetinhas, massa de modelar, tintas guache e pintura a dedo, giz de cera e cola líquida e em bastão. Para os alunos da EMIs são distribuídos caderno brochura, caderno de desenho, agenda escolar, apontador, borrachas, estojo, massa de modelar, giz de cera, canetinhas, cola líquida e em bastão, lápis, tesoura, tintas guache, plástica e pintura a dedo. Já para os alunos do Fundamental são entregues cadernos universitários, caderno espiral, agenda escolar, apontador, borrachas, canetas azul, caneta vermelha, canetinhas, cola líquida e em bastão, lápis de cor, lápis, régua, tesoura e estojo. Todos os itens são entregues dentro de uma caixa personalizada.

Uniformes

Quanto a distribuição de uniformes, a Secretaria de Educação esclarece que os kits já foram encomendados e que aguarda a entrega por parte do fornecedor. Os kits de uniforme deste ano serão compostos por três camisetas de manga curta, uma camiseta de manga longa, duas bermudas, conjunto de calça e jaqueta quentinha, três pares de meias e um par de tênis.