Taboão da Serra inicia vacinação contra a Covid-19 de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades nesta segunda (17)

Por Vera Sampaio, da PMTS

Uma das notícias mais esperada por pais e responsáveis de crianças que moram em Taboão da Serra chegou: a vacinação de crianças de 5 a 11 anos começa na segunda-feira, 17/01, a partir das 10h. Neste primeiro momento as doses serão aplicadas apenas em crianças com comorbidades. O pré-cadastro já pode ser realizando acessando vacinaja.sp.gov.br.

O prefeito Aprígio comemorou o início da vacinação do público infantil. “Fico extremamente feliz em anunciar o início da vacinação contra a Covid-19 das nossas crianças. A partir do dia 17 de janeiro, pais de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades já podem comparecer em uma das 12 Unidades Básicas de Saúde ou no Parque das Hortênsias para vacinar seus filhos. Essa nova etapa da campanha nos ajudará a controlar o avanço da Covid-19 e permitirá um retorno seguro às aulas e demais atividades presenciais”, declarou.

Para receber a vacina contra a Covid-19, os responsáveis de crianças com comorbidades de 5 a 11 anos devem comparecer em uma das 12 UBSs ou no Parque das Hortênsias (polo correspondente à UBS Dra. Maria José de Albuquerque), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. Por conta da logística de distribuição das doses na segunda-feira, 17/01, a vacinação iniciará às 10h.

É necessário apresentar documento de identificação da criança e do responsável (RG, CPF ou certidão de nascimento) e Cartão do SUS da criança, se ela tiver. Também é preciso levar exame, relatório médico, receita ou prescrição médica que comprove uma das doenças abaixo. Vale ressaltar que o cadastro existente na UBS também pode ser utilizado para comprovação de uma das seguintes comorbidades:

– Insuficiência Cardíaca

– Cor-Pulmonale e Hipertensão Pulmonar

– Cardiopatia Hipertensiva

– Síndrome Coronarianas

– Valvopatias

– Miocardiopatias e Pericardiopatias

– Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas Arteriovenosas

– Arritmias Cardíacas

– Cardiopatias Congênitas

– Próteses Valvares e Dispositivos Cardíacos Implantados

– Talassemia

– Síndrome de Down

– Diabetes Mellitus

– Pneumopatias Crônicas Graves

– Hipertensão Arterial resistente e de artéria estágio 3

– Hipertensão estágios 1 e 2 com lesão e órgão alvo

– Doença Cerebrovascular

– Doença Renal Crônica

– Imunossuprimidos (Incluindo Pacientes Oncológicos)

– Anemia Falciforme

– Obesidade Mórbida

– Cirrose Hepática

– HIV