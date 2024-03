Taboão da Serra inicia vacinação contra a gripe para grupo prioritário

Direto da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Saúde (SMS), seguindo o Calendário Nacional e as recomendações do Ministério da Saúde, iniciou a vacinação para o grupo prioritário contra a influenza, em todas as

Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira (exceto feriados e pontos facultativos), das 8h às 16h.

Para receber a vacina é necessário levar: Documento oficial com foto, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

O secretário de Saúde, José Alberto Tarifa, ressalta que para efetividade da campanha, é imprescindível que as pessoas que pertencem ao grupo prioritário compareçam nos locais de vacinação. “A Campanha tem o objetivo de garantir que as pessoas mais vulneráveis à gripe estejam protegidas.

Quem tomou o imunizante no ano passado ou nos anos anteriores tambémdeve receber a vacina atualizada”, orientou.

Confira o grupo prioritário de vacinação:

– Crianças de 6 meses a menores de 6 anos de idade

– Pessoas com 60 anos ou mais de idade

– Pessoas em situação de rua

– Gestantes

– Puérperas

– Povos indígenas

– Quilombolas

– Pessoas com deficiência permanente

– Professores do ensino básico e superior

– Profissionais na área de saúde

– Profissionais das forças de segurança e salvamento

– Profissionais das Forças Armadas

– Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições

clínicas especiais

– Caminhoneiros

– Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário para passageiros urbanos e

de longo curso

– Trabalhadores portuários

– População privada de liberdade, funcionários do sistema prisional e jovens

de 12 a 21 anos de idade que cumprem medidas socioeducativas

Locais de Vacinação:

De segunda a sexta-feira (exceto feriados e ponto facultativo)

Horário: das 8h às 16h

UBS Dra. Maria José de Albuquerque – Rua José Mari, 13 – Pq. Assunção

UBS Oliveiras/Marabá – Rua Maria Inês, 34 – Jd. das Oliveiras

UBS Jd. Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, nº 400 – Jd.

Margaridas

UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, nº 85 – Pirajuçara

UBS Silvio Sampaio – Rua Enaura Maria da Conceição, nº 276 – Jd. Silvio

Sampaio

UBS Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, nº 143 – Jd. Santa

Cecília

UBS Jd. Suiná – Rua Albano Leite da Fonseca, nº 111 – Jd. Suiná

UBS Parque Pinheiros – Av. Laurita Ortega Mari, 2131 – Pq. Pinheiros

UBS Jd. Salete – Rua Constantino Dias Lopes, nº 181 – Jd. Salete

UBS Record/Ponte Alta – R. Imaruí, 47 – Jd. Record

UBS Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380 – Jd. Panorama

UBS Dra. Tânia Regina dos Santos – Rua Uruguai, nº 73 – Jd. América

UBS Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jd. Clementino