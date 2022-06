Taboão da Serra: Inverno começa nesta terça com máxima 26ºC

Direto da redação

Começa nesta terça-feira (21), às 6h14, o Inverno, estação mais fria do ano. Apesar disto, a semana promete tempo firme e temperaturas máximas variando entre 25ºC e 27ºC até sexta, dia 24. A mínima não fica abaixo dos 15ºC.

Segundo previsão do Inmet, o fenômeno La Niña vai persistir e reduzir a possibilidade de chuvas mais intensas no Sudeste. Durante o inverno, as temperaturas devem permanecer acima da média em grande parte da região, porém não se descarta a possibilidade de queda na temperatura média do ar devido à entrada de massas de ar frio, podendo ocorrer formação de geadas em regiões de altitude elevada.

O inverno termina às 22h04 do dia 22 de setembro, data em que começa a Primavera.

Veja os dados completo abaixo do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet):

Terça (21): Mínima: 15ºC – Máxima: 26ºC – Muitas nuvens

Quarta (22): Mínima: 15ºC – Máxima: 25ºC – Muitas nuvens

Quinta (23): Mínima: 15ºC – Máxima: 27ºC – Muitas nuvens

Sexta (24): Mínima: 15ºC – Máxima: 25ºC – Muitas nuvens