Taboão da Serra lança campanha Leão Amigo do Idoso

Ajudar os idosos de Taboão da Serra através do Fundo Municipal do Idoso ficou mais fácil. O Conselho Municipal do Idoso de Taboão da Serra (CMI) e a Prefeitura lançam a campanha Leão Amigo do Idoso, que tem como objetivo arrecadar fundos através de doações feitas durante a declaração do imposto de renda. Além disso, a população também pode fazer sua contribuição ao longo do ano, fazendo depósitos usando a chave Pix do CMI: 21.644.259/0001-45 ou por depósito em conta.

O presidente do CMI de Taboão da Serra, Edson Bezerra Ferreira, destaca a importância dos conselhos e o lançamento da campanha. “Os Conselhos Municipais tem a importante função de fiscalizar, acompanhar e indicar para o Poder Público políticas que possam beneficiar a sociedade. Como o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente) criou uma campanha em prol os jovens da nossa cidade, pensamos, porquê não fazer o mesmo para ajudar nossos idosos”, disse. “Por isso, lançamos a campanha Leão Amigo do Idoso, assim os contribuintes e empresas que desejarem podem destinar para o Fundo Municipal do Idoso de Taboão da Serra parte do imposto de renda que já é devido para a Receita Federal. A pessoa faz a indicação e quem paga a conta é o Leão”, completou.

A doação ao Fundo Municipal do Idoso de Taboão da Serra deve ser indicada no preenchimento da Declaração de Imposto de Renda.

O secretário de Assistência Social e Cidadania, Wagner Eckstein, convida os contribuintes para colaborar com a campanha e coloca a Sala dos Conselhos à disposição para esclarecer dúvidas. “Convido todas empresas e moradores que puderem a fazer sua parte, faça a indicação dos Fundos Municipais ligados à Política de Assistência Social para receberem doações através da Declaração de Imposto de Renda. Quem tiver dúvidas, pode falar com a Sala dos Conselhos, telefone (11) 4138-8040, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Não deixe de contribuir. Juntos poderemos promover a cidadania, justiça e bem-estar social para todos”, finalizou.

Passo a Passo da doação:

Baixe o programa do Meu Imposto de Renda (IRPF 2022) no site da Receita Federal ou na loja de aplicativos; Escolha a opção de declaração “Por Deduções Legais” e não “Por Desconto Simplificado”; Lançe todos os seus rendimentos e deixe a doação para o final do preenchimento da declaração; Entre na ficha “Pagamentos”, escolha “Doações” e selecione “44 – Doações – Estatuto do Idoso”; Digite o CNPJ 21.644.259/0001-45, do Fundo Municipal do Idoso de Taboão da Serra; Informe o valor da doação, que deve estar dentro do limite de dedução, calculado automaticamente pelo software; A seguir, na barra lateral, entre na opção imprimir e clique em DARF – DOAÇÕES – ESTATUTO DO IDOSO para gerar a DARF da sua destinação; Ainda no Resumo da Declaração, clique em Cálculo do Imposto e veja que o valor da destinação já foi considerado no campo Dedução de Incentivo. Realize o pagamento da DARF até o dia 29 de abril de 2022. Após o pagamento do DARF, entre em contato com o CMI de Taboão da Serra pelo email: sas.conselhos@taboaodaserra.sp.gov.br, informando Nome/Razão Social, CPF ou CNPJ, e comprovante de depósito (pagamento da DARF) para que a indicação da doação ao Fundo Municipal do Idoso de Taboão da Serra seja efetivada.

Doe o ano todo

As empresas e contribuintes que desejam apoiar projetos e ações que beneficiam os idosos de Taboão da Serra podem realizar doações ao Fundo Municipal do Idoso durante todo o ano. Basta fazer depósitos via Pix para o CNPJ 21.644.259/0001-45. Quem preferir, pode utilizar os dados bancários:

BANCO: 001 – BANCO DO BRASIL

AGÊNCIA: 2700-6 – TABOÃO DA SERRA

CONTA: 43.220-2

CNPJ 21.644.259/0001-45 – FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

Após realizar a doação, os contribuintes devem enviar e-mail para sas.conselhos@taboaodaserra.sp.gov.br, informando Nome/Razão Social, CPF ou CNPJ, e comprovante de depósito para que a doação seja efetivada.

Serviço:

Conselho Municipal do Idoso

Rua Ananias Carmerindo Pires, 40/60, Jardim Panorama

Sala dos Conselhos – 4138-8040

sas.conselhos@taboaodaserra.sp.gov.br