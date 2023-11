Taboão da Serra lança campanha Natal Solidário 2023

Direto da PMTS

A campanha Natal Solidário da Prefeitura de Taboão da Serra e do Fundo Social de Solidariedade Municipal já começou e a população pode colaborar com a doação de brinquedos, novos ou usados em bom estado, e alimentos não perecíveis. O objetivo da ação é garantir que famílias em situação de vulnerabilidade social e alimentar tenham um final de ano melhor e sem fome. Os itens podem ser entregues até segunda-feira, 11/12, nos postos de arrecadação da campanha, localizados nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS), Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Atende Centro e Pirajuçara, além do Fundo Social de Solidariedade.

“Pelo terceiro ano consecutivo estamos promovendo a Natal Solidário e contamos com a colaboração da população. Participe da campanha e faça a diferença neste Natal para quem mais precisa. Desde já, o nosso muito obrigado a todos que irão nos ajudar”, afirmou o prefeito Aprígio.

O Fundo Social de Solidariedade recomenda a doação de alimentos não perecíveis que fazem parte da cesta básica, como arroz, feijão, farinha de trigo, macarrão, leite em pó, molho de tomate, açúcar, óleo de cozinha, bolachas, entre outros itens. O órgão também recebe brinquedos, roupas e calçados, novos ou usados em bom estado.

“Convido os moradores de Taboão da Serra e os empresários da nossa região a ampliar essa corrente do bem, fazendo doações para a campanha Natal Solidário. Comer é um direito de todos e a participação da sociedade nesta ação é fundamental para que todos tenham alimentos neste final de ano”, declarou Wagner Eckstein, secretário de Assistência Social e Cidadania e responsável pelo Fundo Social de Solidariedade.

Serviço:

Natal Solidário 2023

Arrecadações até 11/12

Postos de arrecadação:

Fundo Social de Solidariedade de Taboão da Serra

Rua Marechal Floriano Peixoto, 242, Jardim Saporito

Telefone: (11) 4701-9021

Segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 17h

Secretaria de Assistência Social e Cidadania

Rua Ananias Camerindo Pires,

40/60, Jardim Panorama

Telefone: (11) 4138-8040

Segunda-feira a sexta-feira, das 08h às 17h

Atende – Centro

Elizabetta Lips, 55 – Jardim Bontempo

(11) 4788-2922 ou 4788-2923

Segunda-feira a sexta-feira das 08h30 às 16h30

Atende – Pirajuçara

Estr. Kizaemon Takeuti, 1987 – Pirajuçara

(11) 4788-7680

Segunda-feira a sexta-feira das 08h30 às 16h30

Unidades Básicas de Saúde:

– UBS Dra. Maria José de Albuquerque – Rua José Mari, 13 – Pq. Assunção

– UBS Oliveiras/Marabá – Rua Maria Inês, 34 – Jd. das Oliveiras

– UBS Jd. Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, nº 400 – Jd. Margaridas

– UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, nº 85 – Pirajuçara

– UBS Antônio Izidoro de Souza Maciel – Rua Enaura Maria da Conceição, nº 276 – Jd. Silvio Sampaio

– UBS Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, nº 143 – Jd. Santa Cecília

– UBS Antonio Pereira da Silva “Seu Dodó” – Rua Albano Leite da Fonseca, nº 111 – Jd. Suiná

– UBS Parque Pinheiros – Av. Laurita Ortega Mari, 2131 – Pq. Pinheiros

– UBS Jd. Salete – Rua Constantino Dias Lopes, nº 181 – Jd. Salete

– UBS Record/Ponte Alta – R. Imaruí, 47 – Jd. Record

– UBS Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380 – Jd. Panorama

– UBS Dra. Tânia Regina dos Santos – Rua Uruguai, nº 73 – Jd. América

– UBS Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jd. Clementino