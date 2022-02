Taboão da Serra lança Fábrica de Talentos e abre inscrições para cursos profissionalizantes nesta sexta-feira (11)

Direto da redação

A atual administração Prefeitura de Taboão da Serra criou a Fábrica de Talentos, projeto vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e Renda (SDE) que tem como objetivo oferecer qualificação profissional de qualidade para os munícipes. As inscrições para os cursos presenciais estarão abertas a partir desta sexta-feira (11).

O prefeito Aprígio destacou a importância do retorno dos cursos presenciais. “É com muita satisfação que anuncio o lançamento da Fábrica de Talentos e a abertura das inscrições para os cursos profissionalizantes da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Com o avanço da vacinação poderemos iniciar os cursos presenciais, o que ajudará nossos munícipes a terem uma nova profissão ou mesmo complementar a renda familiar, algo essencial nesse período em que passamos por uma crise econômica agravada pela pandemia”, explica.

Desde o início da pandemia da Covid-19, em março de 2020, as aulas presenciais nas escolas profissionalizantes da SDE foram suspensas. Para garantir o distanciamento entre os alunos e evitar aglomerações nessa retomada, o número de alunos e de cursos serão limitados nesse primeiro momento. As aulas iniciarão em 21/02, seguindo todos os protocolos de prevenção à Covid-19 e o uso de máscara de proteção facial será obrigatório, bem como a apresentação do comprovante de vacinação para efetuar a inscrição.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Wanderley Bressan, afirmou que a Fábrica de Talentos será a diferença na vida dos munícipes. “A Fábrica de Talentos é uma iniciativa do Governo Aprígio e através dela fomentaremos o que há de melhor no povo taboanense. Nossos munícipes participarão de cursos profissionalizantes variados, de qualidade, gratuitos e com direito a certificado, onde poderão desenvolver suas habilidades”, disse. “Nossa Fabrica de Talentos auxiliará desde a pessoa que ainda está começando e pensa em abrir um negócio até aqueles que já têm empresa aberta e precisam de orientações para crescer. Nossa Fábrica fará a diferença na vida dos taboanenses”, destacou.

Cursos

A Fábrica de Talentos de Taboão da Serra estará com inscrições abertas para 13 cursos profissionalizantes:

Escola de Estética Animal – Auxiliar Veterinário;

Escola de Construção Civil – Instalações Elétricas Residenciais; e Pedreiro;

Escola de Gastronomia e Hotelaria – Confeitaria; Cozinha Regional e Internacional; Cozinha Saudável; e Doces finos;

Escola de Moda, Beleza e Estética – Barbeiro; Cabelereiro; Depilação; Design de sobrancelhas; Manicure e pedicure; e Massoterapia.

Para se inscrever, é preciso comparecer na escola onde deseja fazer o curso, de segunda a sexta-feira, exceto feriado e ponto facultativos, das 8h às 16h30, munido de documento oficial com foto, comprovante de endereço e comprovante de vacinação. Para participar, é necessário ser morador de Taboão da Serra e ter no mínimo 18 anos.

Serviços:

Inscrições Fábrica de Talentos

Quando? A partir de 11/02, de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h30

Escola de Estética Animal

Rua Edite Pinho de Souza, 40, Jardim Frei Galvão

Telefone: 4787-3263 | 4786-5115

Curso: Auxiliar Veterinário

Escola de Construção Civil

Rua Porfírio Herdeiro, 414 A, Jardim das Oliveiras

Telefone: 4786-2593 | 4138-1146

Cursos: Instalações Elétricas Residenciais; e Pedreiro

Escola de Gastronomia e Hotelaria

Rua Joaquim Faustino Camargo, 108, Jardim São Paulo

Telefone: 4787-3811 | 4787-3764

Cursos: Confeitaria; Cozinha Regional e Internacional; Cozinha Saudável; e Doces finos.

Escola de Moda, Beleza e Estética

Rua Marechal Floriano Peixoto, 242, Jardim Saporito

Telefone: 4139-1560 | 4685-7841

Cursos: Barbeiro; Cabelereiro; Depilação; Design de sobrancelhas; Manicure e pedicure; e Massoterapia.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda

Rua Cesário Dau, 535, Jardim Maria Rosa

Telefone: 4788-7888

Atendimento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h