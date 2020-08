Taboão da Serra mantém o título de “formigueiro das Américas” em nova estimativa populacional do IBGE

Por Allan dos Reis, na redação

A estimativa populacional divulgada nesta quinta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) mostra que a população de Taboão da Serra chegou a 293.652 habitantes. Com isso, o município se mantém como a mais populosa do país, com 14.403 moradores por km².

Os dados do IBGE mostram que o ritmo de crescimento populacional tem perdido força nos últimos anos. Entre 2017 e 2018, a população cresceu 2,12%. Já entre 2020 e 2019, o crescimento foi de 1,38%. Apesar disto, o título de “Formigueiro das Américas” continua sendo de Taboão da Serra. Os outros dois municípios com maior densidade populacional são Diadema (SP) com 13.886 pessoas por km² e São João de Meriti (RJ) com 13.428 pessoas por km².

Na região do Conisud, que engloba oito municípios, a população estimada é de 1.172.450 habitantes. Em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o Censo previsto para esse ano foi adiado para 2021.

Confira a estimativa populacional dos municípios da região: 2020

Taboão da Serra: 293.652

Embu das Artes: 276.535

Cotia: 253.608

Itapecerica da Serra: 177.662

Embu-Guaçu: 69.901

Vargem Grande Paulista: 53.468

Juquitiba: 31.646São Lourenço da Serra: 15.978