Taboão da Serra promove campanha de segurança no trânsito Maio Amarelo

Com o objetivo de reduzir o número de acidentes de trânsito e salvar vidas, a Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (SETRAM) aderiu à campanha Maio Amarelo. Através de estratégias de conscientização, a SETRAM busca promover a valorização e preservação da vida. No ano de 2022, o tema da campanha é “Juntos salvamos vidas!”.

A Coordenadoria de Educação e Estatística de Trânsito (COEST) de Taboão da Serra irá promover não apenas durante o Maio Amarelo, mas ao longo do ano, diversas atividades educativas para a população, como a distribuição de folhetos em cruzamentos, instalação de faixas com orientações pela cidade, publicações nas redes sociais oficial da Prefeitura, além de apresentações do Teatro de Fantoches com dicas de segurança de trânsito para crianças que estudam em escolas municipais.

Em 2021, a Prefeitura de Taboão da Serra, através da SETRAM, aderiu ao Programa Município Laço Amarelo, do Observatório Nacional de Segurança Viária que tem como meta investir em educação para o trânsito para a redução de acidentes e mortes em vias municipais, além de formar condutores e pedestres conscientes que respeitem e pratiquem de forma adequada a legislação.

O secretário de Transportes e Mobilidade Urbana, José Vanderlei dos Santos, falou sobre como é possível atingir o objetivo do Laço Amarelo, que é preservar vidas. “A orientação é a melhor forma de criar uma sociedade que respeita as leis de trânsito e sabe que sua segurança e a de outras pessoas é o que mais importa. Por isso, estamos investindo em ações de Educação para o Trânsito e também na recuperação da sinalização do nosso viário, entre outras ações que visam preservar vidas”, declarou.

Além das ações específicas do Maio Amarelo, voltadas à orientação dos moradores, a SETRAM está realizando outros trabalhos para garantir a segurança de pedestres, motoristas, ciclistas e motociclistas. Alguns exemplos são a revitalização de toda a sinalização de trânsito, como pintura de lombadas e faixas de pedestres. Também estão sendo implantados diversos recursos de acessibilidade, como rampas de acesso nas vias e pontos de ônibus, demarcação de vagas de estacionamento para idosos e pessoas com deficiência (PCD). Há ainda a instalação de luzes em travessias noturnas e semáforos com luzes de led.

Michele Limetre, da COEST, relembra a importância da educação para o trânsito. “A educação para o trânsito é algo que deve estar enraizado em todos os cidadãos, independentemente da maneira como ele se locomove. Até que isso aconteça, que as pessoas tenham plena consciência de que no trânsito todos são responsáveis e devem fazer sua parte para salvar vidas, vamos continuar promovendo ações de orientação, sensibilização e conscientização”, declarou.

