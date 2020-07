Taboão da Serra prorroga até 27 de julho Chamamento Público para contração de médicos

Por Vera Sampaio, da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra prorrogou até a próxima segunda-feira, 27 de julho, as inscrições do Chamamento Público para a contratação de 27 novos médicos. O objeto é contratar mais profissionais para reforçar o trabalho de combate a COVID-19. Interessados deverão se inscrever através do site www.zambini.org.br. A taxa de inscrição é de R$108,00.

Serão contratados doze médicos Clinico Geral, seis médicos Generalistas, seis médicos Ginecologistas e três médicos Socorristas. A remuneração é de R$65,40 a hora, com carga semanal mínima de 20h. Conforme a Lei Municipal 296/2013, para os cargos de médicos, pode existir gratificação por produtividade de até 40% do salário referido.

Para o combate ao novo Coronavírus (COVID-19), o regime de trabalho será pela CLT, com Contrato Temporário de Trabalho, que terá duração de até 09 (nove) meses podendo ser rescindido com prazo anterior em caso de extinção da pandemia.

Os interessados devem ter ensino superior completo em Medicina e registro no Conselho Regional de Medicina (CRM). Também é solicitado título de residência e/ou curso de especialização e/ou cursado 01 ano de residência médica na especialidade, exceto a especialidade de Clínico Geral, ou comprovar no mínimo de 1 ano de experiência atuado na área escolhida.

Para realizar a inscrição o candidato deverá acessar o site www.zambini.org.br, localizar, no site, o “link” correlato à Prefeitura Municipal de Taboão da Serra; ler atentamente o Edital e preencher corretamente a ficha de inscrição; anexar a documentação a ser utilizada na análise de títulos; imprimir a confirmação de sua inscrição, bem como o boleto bancário e efetuar o pagamento da taxa de inscrição.

No ato da inscrição o candidato deverá enviar por meio da plataforma do Zambini um currículo resumido, de preferência no formato Lattes, assim como os documentos comprobatórios de sua formação de forma digital. Vale ressaltar que todos os documentos comprobatórios serão verificados presencialmente no ato da contratação, sendo que o candidato deverá levar consigo cópia física dos referidos documentos enviados ao site do Instituto Zambini para entrega junto ao departamento responsável da Prefeitura do Município de Taboão da Serra – SP, no ato da chamada para contratação.

O resultado provisório será publicado no site da Prefeitura de Taboão da Serra (www.ts.sp.gov.br), bem como no site do Instituto Zambini, no dia 29 de julho de 2020, bem como o resultado final será publicado no dia 31 de julho de 2020.

SERVIÇO:

Chamamento Público 001/2020 – Médicos

Inscrições até 27 de julho de 2020

www.zambini.org.br