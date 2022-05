Taboão da Serra realiza 6º Mutirão Castra Pets no sábado (14)

Direto da redação

A Secretaria de Saúde de Taboão da Serra, através do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) e em parceria com entidades de proteção animal, realizará o 6º Mutirão Castra Pets, para a castração de cães e gatos. A ação acontecerá no sábado (14), e atenderá exclusivamente pets cujos tutores moram na cidade e já estão cadastrados no CCZ. Só neste ano, 368 animais já foram castrados. No total, o CCZ já atendeu 1689 animais entre cães e gatos ao longo das cinco edições dos mutirões, promovidos desde o ano passado.

O prefeito Aprígio ressaltou que a castração de pets “é mais uma das inúmeras ações do nosso Plano de Governo que estamos colocando em prática. Inclusive mais de 1600 cães e gatos do nosso município já foram contemplados, através dos mutirões e do nosso programa permanente de castração”, afirma.

O secretário de Saúde, José Alberto Tarifa, comentou sobre a castração dos animais da cidade. “Precisamos cuidar da saúde animal, é essencial que eles estejam bem cuidados, além de também ser uma questão de saúde pública. A castração previne várias doenças, além de diminuir os casos de abandono”, concluiu.

Para realizar o cadastro e o agendamento do serviço de castração de cães e gatos, entre em contato com o CCZ pelo telefone: 4786-3287, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Quando o procedimento for agendado, o CCZ entrará em contato por telefone, logo é essencial que o cadastro esteja atualizado.

No dia agendado para a castração leve os documentos necessários da pessoa responsável pelo cadastro: documento oficial com foto e comprovante de endereço. Também é importante que a pessoa que solicitou a castração seja a mesma que leve o animal, pois o Termo de Responsabilidade da cirurgia deverá ser assinado por ela.

Após a castração, algumas orientações são fundamentais para que o procedimento seja concluído com sucesso. É importante que os animais sejam levados para seus lares em uma caixa de papelão ou caixa de transporte, além de ser necessário manter o animal em repouso.

Serviço:

Centro de Controle de Zoonoses de Taboão da Serra

Rua Victor Campisi, 250, Parque Industrial das Oliveiras

Telefone: (11) 4786-3287

De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h