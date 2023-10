Taboão da Serra realiza Aulão Outubro Rosa no Ginásio de Esportes Ayrton Senna da Silva

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Esportes e Lazer (SEMEL), promove nesta quinta-feira (19), às 19h, um aulão gratuito sobre a importância da prevenção contra o câncer de mama. Os interessados em participar devem comparecer no Ginásio de Esportes Ayrton Senna da Silva, na Rua José Francisco dos Santos, 120, no Jardim Helena.

Além da conscientização do tema e a relevância de um diagnóstico precoce, o evento é gratuito e contará com oficina da beleza, aula de pilates e ritmos que propõem aos participantes benefícios físicos, autoconhecimento e exercícios.

“Vai ser um prazer imenso receber muitas pessoas para fazer parte de mais uma edição do Aulão Outubro Rosa, já que são elas que vão fazer esse momento acontecer. Atividades de pilates e ritmos são os principais destaques e também terá a oficina da beleza. Ações como essa são de extrema importância para incentivar a prevenção contra a luta do câncer de mama”, conta Olívio Nobrega, secretário do Esporte e Lazer.

Serviço:

Aulão Outubro Rosa

19/10, às 19h

Local: Ginásio de Esportes Ayrton Senna da Silva

Rua José Francisco dos Santos, 120, Jardim Helena