Taboão da Serra realiza Campanha de Multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos

Direto da redação

Começou na segunda-feira, 02/10, a Campanha de Multivacinação em Taboão da Serra que tem com objetivo atualizar a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias). A imunização acontece de segunda a sexta-feira, exceto feriado e ponto facultativo, das 08h às 16h, nas 13 Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Inclusive neste sábado, 07/10, acontece o Dia D e todas as UBSs da cidade estarão abertas, no mesmo horário, para a campanha.

Para receber o imunizante, é necessário que a criança ou adolescente esteja acompanhada de responsável legal e apresentem documento oficial, cartão do SUS e caderneta de vacinação.

O secretário de Saúde, José Alberto Tarifa, destaca a importância de manter a vacinação em dia. “Manter a caderneta de vacinação de crianças e adolescentes atualizada é um ato de amor, é pensar no futuro e garantir que nossos jovens cresçam saudáveis e protegidos contra doenças evitáveis, ao passo que também podemos reduzir as chances de reincidências de enfermidades que já foram erradicadas através da vacinação”, afirma.

Confira abaixo a relação de imunizantes que estarão disponíveis para jovens com esquema vacinal incompleto ou que não foram vacinados.

– Crianças até 06 anos, 11 meses e 29 dias: BCG, Hepatite B, Pentavalente, VIP, VOPb, Rotavírus, Pneumocócica 10v, Meningocócia C Conjugada, Febre Amarela, Tríplice Viral (sarampo, caxumba e rubéola – SCR), Tetra Viral (SCR ou varicela) ou Tríplice Viral + Varicela, Varicela, DTP e Hepatite A.

– Crianças a partir dos 07 anos e adolescentes: Hepatite B, Febre Amarela, Tríplice Viral, Difteria e tétano – adulto, dTpa, Meningocócica ACWY, Varicela.

– Crianças e adolescentes de 09 a 14 anos: HPV quadrivalente.

“Não deixe essa oportunidade passar. Compareça na UBS perto de casa e vacine seus filhos, seja durante a semana ou no Dia D que acontece neste sábado, 07 de outubro, das 08h às 16h. Seja responsável e nos ajude a proteger nossas crianças e adolescentes através da vacinação”, convida o prefeito Aprígio.

A Campanha de Multivacinação será realizada em Taboão da Serra até o dia 31/10.

Serviço:

Campanha de Multivacinação – até 31/10

De segunda a sexta-feira, das 08h às 16h

Dia D – Sábado, 07/10, das 08h às 16h

Locais de Vacinação:

UBS Dra. Maria José de Albuquerque – Rua José Mari, 13 – Pq. Assunção

UBS Oliveiras/Marabá – Rua Maria Inês, 34 – Jd. das Oliveiras

UBS Jd. Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, nº 400 – Jd. Margaridas

UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, nº 85 – Pirajuçara

UBS Silvio Sampaio – Rua Enaura Maria da Conceição, nº 276 – Jd. Silvio Sampaio

UBS Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, nº 143 – Jd. Santa Cecília

UBS Antonio Pereira da Silva “Seu Dodó” – Rua Albano Leite da Fonseca, nº 111 – Jd. Suiná

UBS Parque Pinheiros – Av. Laurita Ortega Mari, 2131 – Pq. Pinheiros

UBS Jd. Salete – Rua Constantino Dias Lopes, nº 181 – Jd. Salete

UBS Record/Ponte Alta – R. Imaruí, 47 – Jd. Record

UBS Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380 – Jd. Panorama

UBS Dra. Tânia Regina dos Santos – Rua Uruguai, nº 73 – Jd. América

UBS Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jd. Clementino