Taboão da Serra realiza Caravana de Revisão do Plano Diretor Participativo neste sábado (11)

Por PMTS

O Governo Municipal de Taboão da Serra, com apoio da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), realiza neste sábado, 11/11, a Caravana de Revisão do Plano Diretor Participativo. A concentração para saída será às 09h, em frente ao Campo dos Santos (Jardim Mituzi), na rua da feira de domingo do Pirajuçara. O objetivo da ação é visitar 11 pontos da cidade para compreensão do território e materialização dos debates realizados nas oficinas. A participação dos moradores é livre e por ordem de chegada.

“No final de outubro, realizamos oficinas com a Sociedade Civil e servidores onde analisamos a Lei Municipal nº 132/2006 (Plano Diretor Participativo), as mudanças decorridas de lá para cá, bem como as necessidades de cada setor. Com a Caravana, iremos a pontos estratégicos no município para ampliar a compreensão do território e, posteriormente, apontar propostas de soluções para uma cidade cada vez mais eficiente, justa, moderna e com equidade para todos os cidadãos”, destaca o secretário de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente, Nílcio Regueira Dias.

As oficinas de revisão do Plano Diretor Participativo com a Sociedade Civil, foram realizadas de 23 a 27/10, na sede da Secretaria de Educação, e contaram com a presença de representantes de sindicatos, Conselhos Municipais e Profissionais, entidades educacionais, Movimentos Sociais, além do setor empresarial. Já o encontro com servidores foi realizado em 19/10, na sede da TaboãoPrev, e contou com a participação de funcionários públicos de todas as Secretarias Municipais.

O prefeito Aprígio convida a população a participar. “A Caravana de Revisão do Plano Diretor é neste sábado, 11/11, e a participação dos moradores é fundamental. O Plano Diretor Participativo é o principal instrumento para o desenvolvimento da nossa cidade e chegou a hora de atualizarmos esta legislação. Participe com a gente da Caravana e vamos juntos planejar a Taboão da Serra que queremos”, destaca.

Serviço:

Caravana – Revisão do Plano Diretor Participativo de Taboão da Serra

Sábado, 11/11, às 09h

Concentração/Saída: Campo do Santos (Mituzi)