Taboão da Serra realiza Mutirão Outubro Rosa neste sábado (21) no Centro de Referência de Saúde da Mulher

Sábado, 21/10, é dia de Mutirão Outubro Rosa no Centro de Referência de Saúde da Mulher (CRM) de Taboão da Serra. Na ocasião, o serviço estará aberto das 09h às 16h para realização de consultas, exames e procedimentos. O atendimento será sem agendamento, por ordem de chegada, e é necessário apresentar documento oficial com foto, cartão do SUS, comprovante de endereço de Taboão da Serra e pedido médico (se tiver). O CRM está localizado na Rua Marechal Artur da Costa e Silva, 85, no Jardim Panorama.

A ação é realizada pela Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Saúde, e visa ampliar os atendimentos aos munícipes.

Na ocasião, serão realizadas consultas de ginecologia e obstetrícia, mamografias, coletas de papanicolau, colocação de contraceptivo Implanon, palestras preventivas ao câncer de mama, além de serviços de Regulação, com agendamento de consultas e exames.

O prefeito Aprígio convida a população a participar. “Neste sábado, 21/10, compareça no Centro de Referência de Saúde da Mulher para o Mutirão Outubro Rosa. Será um dia dedicado à prevenção, com consultas, exames e outros serviços de saúde, sem a necessidade de agendamento. Com empatia, somos mais vida”, destaca.

O secretário de Saúde, José Alberto Tarifa, recorda que a falar sobre o assunto ajuda a esclarecer a população sobre o assunto. “A prevenção e o diagnóstico precoce são primordiais para o combate ao câncer de mama e é isto o que estamos fazendo, promovendo consultas e exames preventivos, orientando a população a fazer o autoexame e a manter hábitos e estilo de vida saudáveis”, explica o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa.

Outubro Rosa

Ao longo do mês de outubro, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estão realizando encontros para orientar a população sobre a prevenção ao câncer de mama e para recordar que, embora a doença acometa mais mulheres cisgênero, também pode ocorrer em homens trans (principalmente os não submetidos a mastectomia), mulheres trans e homens. Por isto, é primordial que toda população esteja engajada no combate.

O que é câncer de mama?

É um tumor resultante da multiplicação de células anormais da mama. Há vários tipos de câncer de mama. Alguns evoluem rapidamente; outros não. A maioria dos casos tem boa resposta ao tratamento, principalmente quando diagnosticado no início.

O que causa o câncer de mama?

Não há uma causa única. Fatores hormonais, ambientais, comportamentais e genéticos aumentam o risco de desenvolver a doença. O risco aumenta com a idade, sendo maior a partir dos 50 anos.

Quais são os sinais e sintomas?

caroço (nódulo) fixo, endurecido e geralmente indolor, sendo a principal manifestação da doença;

alterações no bico do peito (mamilo);

saída espontânea de líquido de um dos mamilos;

pequenos nódulos no pescoço ou na região embaixo dos braços (axilas);

pele da mama vermelha ou parecida com casca de laranja.

É possível reduzir o risco de desenvolver câncer de mama?

Sim. Manter o peso corporal adequado, praticar atividade física e evitar o consumo de bebidas alcoólicas são atitudes que ajudam a reduzir o risco de ter a doença. Amamentar também é um fator de proteção.

*Informações do Ministério da Saúde

Serviço:

MUTIRÃO OUTUBRO ROSA

Com empatia, somos mais vida!

Sábado, 21/10, das 09h às 16h

Local: Centro de Referência de Saúde da Mulher – Rua Marechal Artur da Costa e Silva, 85, Jardim Panorama