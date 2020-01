Taboão da Serra reduz os principais índices de criminalidade em 2019, mostra SSP

Por Allan dos Reis, na redação

Os dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Governo do Estado de São Paulo divulgados na segunda-feira (27) mostram a redução da violência em Taboão da Serra no ano de 2019 comparado a 2018. O principal dele, homicídios dolosos, caiu de 20 para 12 no ano passado, ou seja, redução de 40%. São 4,25 mortes por grupo de 100 mil habitantes. Há 20 anos, esse número era de 48,94 para o mesmo grupo de pessoas.

Furto e Roubo de Veículos também tiveram redução de ocorrências na comparação entre os dois últimos anos. Foram 937 em 2019 contra 1053 do ano anterior, que representa redução de 11%. Os roubos caíram cerca de 4%. Já os furtos aumentaram quase 15%, maior número desde o ano de 2007. Foram 1.756 registros, segundo a SSP.

Abaixo você confere as principais ocorrências da SSP-SP: