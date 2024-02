Taboão da Serra reforça a campanha de combate contra à Dengue, Zika e Chikungunya

Direto da PMTS

O Governo Municipal de Taboão da Serra, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), está promovendo a campanha: “Um por todos e todos contra um. Juntos contra a Dengue, Chikungunya e Zika Vírus”. A ação tem como objetivo conscientizar os moradores sobre os sinais e sintomas dessas doenças, além de reforçar as informações sobre como prevenir a proliferação do mosquito Aedes Aegypti.

Os sintomas de Dengue, Chikungunya ou Zika são semelhantes, incluindo febre súbita, dor de cabeça, dores no corpo e articulações, prostração, fraqueza, dor nos olhos, erupção cutânea, coceira na pele, manchas vermelhas no corpo, náuseas, vômitos e dores abdominais.

A orientação da Secretaria de Saúde é que a população procure uma Unidade Básica de Saúde mais próxima de sua residência assim que surgirem os primeiros sintomas.

Recomenda-se que os moradores mantenham os reservatórios de água limpos, assim como vasos de plantas, pneus, garrafas e piscinas sem uso ou manutenção. Medidas adicionais incluem verificar se a caixa d’água está tampada, colocar areia nos pratos dos vasos e remover todos os materiais que possam acumular água.

“Diante do aumento de casos de dengue em todo o país, nossa gestão intensifica as ações de combate a essas doenças e conta com o apoio da população para prevenir a proliferação do mosquito e compartilhar informações cruciais de prevenção”, afirmou o prefeito Aprígio.

“A Campanha de combate à Dengue de 2024 destaca a necessidade de união de todos para erradicar o mosquito que transmite Dengue, Chikungunya e Zika Vírus. Pedimos a colaboração de cada cidadão e orientamos que sigam e compartilhem as informações”, destacou o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa.

Serviço:

Centro de Controle Zoonoses

Rua Victor Campisi, 250, Parque Industrial das Oliveiras

Telefone: (11) 4786-3287 / 4701-8147

De segunda a sexta-feira, das 08h às 17h

Secretaria Municipal de Saúde

Praça Miguel Ortega, 115, Parque Assunção

Telefone: (11) 4788-5600

E-mail: sms@taboaodaserra.sp.gov.br

De segunda a sexta-feira, das 08h às 17h

Secretaria de Serviços Urbanos e Manutenção

(Operação Cata-Bagulho)

Rua Áurea Tavares, 671 – Jardim Vila Sônia

Ecopontos

Unidade 01 – Rua José Milani, 275 – Jardim Irapuã

Unidade 02 – Estrada das Olarias, 980 – Jardim Triângulo