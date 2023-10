Taboão da Serra sedia seletiva regional do Circuito Paulista de Batalha de MCs neste sábado (28)

Direto da PMTS

A Praça Nicola Vivilechio, no Jardim Bontempo em Taboão da Serra, recebe neste sábado, 28/10, a seletiva regional do Circuito Paulista de Batalha de MCs (CPBMC2023). A etapa da competição acontece a partir das 15h e conta com organização da Terça Fire (TSP) e apoio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (SEC). Além da competição de rimas freestyle, haverá show com Allfavela, exposições, DJ Fl!ck na discotecagem e grafite com Zudão e Urbana pintando a bandeira de 11 anos da TSP.

Nesta edição regional, 16 MCs de Taboão da Serra, Cotia, Embu das Artes, Itapecerica da Serra, Embu Guaçu e outras cidades da região, disputam uma vaga na grande final estadual.

A edição 2023 do CPBMC envolve mais de 50 cidades do estado de São Paulo e a participação de mais de 3.000 MCs que disputam 200 vagas para os regionais, totalizando 16 vagas para a grande final estadual. O grande campeão do estado se classificará para o Duelo de MCs Nacional, organizado pelo coletivo Família de Rua, e que ocorrerá em Belo Horizonte (MG).

“Taboão da Serra fica muito feliz em sediar esta etapa regional do Circuito Paulista de Batalha de Mcs. Nossa missão, enquanto Secretaria de Cultura e Turismo, é valorizar e fomentar todas as expressões artísticas. Tenho certeza que será uma tarde muito proveitosa em que o movimento Hip Hop e seus elementos serão exaltados e o público poderá acompanhar batalhas de alto nível”, declará a secretária Nil Félix (SEC).

CPBMC

O Circuito Paulista de Batalha de MCs nasce de uma organização fundamentada nos princípios da cultura Hip Hop, prezando pela inclusão e bem-estar de seus participantes e repudia qualquer atitude de discursos de ódio contra minorias, seja racismo, machismo, homofobia, transfobia, entre outros.

Em batalhas oficiais, a organização visa sempre manter o nível de rimas e argumentação, buscando sempre tornar as batalhas de rima lugares cada vez mais seguros para expressão da juventude em toda sua pluralidade.

Serviço:

Circuito Paulista de Batalha de MCs

Seletiva regional – Taboão da Serra

Quando? Sábado, 28/10, a partir das 15h

Onde? Praça Nicola Vivilechio, s/n, Jardim Bontempo