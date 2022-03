Taboão da Serra sediará a 1ª edição do Onirá Fest neste domingo (13)

Da Secom PMTS

Taboão da Serra irá sediar a 1ª edição do Onirá Fest, um novo festival de cultura de matrizes africanas. O evento é organizado pela TaboAfro e pelo Projeto Cultural Feijoada do Ogum com o apoio da Secretaria de Cultura e Turismo de Taboão da Serra e da Coordenadoria Especial de Promoção da Igualdade Racial (CEPIR). O 1º Onirá Fest será realizado no Parque das Hortênsias, no domingo, dia 13 de março, a partir das 12h. A entrada custa R$10,00.

Durante o Onirá Fest serão realizadas apresentações de arte, música e dança. Mais de 50 expositores estarão presentes com artesanato, moda, acessórios e gastronomia, além do espaço kids para os pequenos com brincadeiras, pintura de rosto e histórias. Além disso, será realizada a 1ª edição do prêmio Ata Pércio de Ayrá, que premiará grandes nomes do Candomblé e Umbanda do Brasil e os 60 homenageados estarão presentes no evento.

Como atrações, estarão presentes: Jonatas Petróleo, Rogerinho Oliveira, Pelezinho Paes, Samba Eu, Omi Aiyé Afoxé, Nganga Kabula, Samba de Roda, Rosa Morena, Ofánire e a Escola de Samba Bateria Show.

O secretário adjunto de Cultura, Pai Joel de Xangô falou sobre a importância do evento para a cidade. “Precisamos lembrar fortemente que a presença da cultura dos povos tradicionais de matrizes africanas faz-se necessária para compreender a diversidade étnica do povo brasileiro, suas lutas, crenças e especificidades, que nos remetem a observar as diversas situações que precederam a constituição do nosso povo. A Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Cultura e Turismo, tem um trabalho minucioso na luta contra o racismo e qualquer tipo de preconceito, eventos assim promovem a equidade e garantem o direito, além de apropriar a população de sua cultura afro-brasileira”, declarou.

O fundador do Projeto Cultural Feijoada do Ogum e idealizador da TaboAfro, Clayton Luiz, explicou sobre o fato de realizar o evento em Taboão da Serra. “A ideia surgiu a partir do fortalecimento dos povos tradicionais de matrizes africanas dentro da cidade. Vimos a oportunidade de trazer o Onirá Fest para cá e com isso ampliar as homenagens para grandes nomes do Candomblé e da Umbanda de todo o Brasil. Essas uniões fortalecem muito os povos tradicionais de nossa cidade como um todo”, comentou.

Clayton finalizou falando sobre as religiões de matrizes africanas. “A nossa ideia é justamente informar e mostrar para aquelas pessoas que não tem informação que nossa religião merece respeito, assim como todas as outras, e que nós vamos lutar contra a intolerância religiosa e vamos ocupar os espaços públicos com a nossa cultura. Entendemos que a nossa religião não é só festa, nós temos informações, temos cultura, temos muita coisa para desmistificar e precisamos passar essas informações de uma forma mais lúdica”, explicou.

Durante o evento serão seguidos os protocolos de segurança contra a Covid-19, sendo obrigatório o uso de máscara de proteção facial e apresentação do comprovante de vacinação.

Compra de ingressos

Os ingressos podem ser comprados na hora da entrada. Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp (11) 98391-0891 ou fale com a Secretaria de Cultura pelo telefone (11) 4788-3888.

Serviço: 1º Onirá Fest

Quando: Domingo, 13/03, a partir das 12h

Onde: Parque das Hortênsias – Praça Miguel Ortega, 500 – Parque Assunção

Entrada: R$10,00

Informações: WhatsApp (11) 98391-0891 | Secretaria de Cultura e Turismo: (11) 4788-3888