Taboão da Serra tem a segunda morte causada pelo coronavírus

Por Samara Matos, direto da redação

Na manhã desta quinta-feira (2), foi confirmada a segunda morte por causa do coronavírus em Taboão da Serra. A informação foi divulgada no boletim diário da Prefeitura Municipal. O número de casos suspeitos subiu para 183 e confirmados para 37.

A vítima é um homem de 50 anos, que recebeu os primeiros atendimentos no Hospital Family, na divisa Taboão e São Paulo, e depois foi transferido para São Bernardo do Campo, onde morreu. Ele era cardiopata (termo usado para referir-se a doenças do coração). Não foram divulgados outros detalhes sobre o paciente.