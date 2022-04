Taboão da Serra tem o primeiro Guarda municipal formado no Patamo em Embu das Artes

Por Samara Matos, na redação

Aconteceu neste domingo (24) a formatura dos participantes da 7ª edição do curso de Patrulhamento Tático Motorizado (PATAMO) realizado pela Secretária de Segurança Pública de Embu das Artes SP, por meio da Guarda Civil Municipal. A GCM da cidade formou 60 de 103 “tentantes” de 46 cidades de diversos estados.

Participaram da solienidade o vice-prefeito, Hugo Prado, e o secretário da pasta de Segurança Pública, Gustavo Arenzon.

O curso ofereceu informações sobre o patrulhamento tático para composição de equipes de Ronda Ostensiva Municipal (ROMU). Foram mais de 350 horas de treinamentos de técnicas e táticas que serão empregadas no serviço operacional do dia-a-dia.

E pela primeira vez nessa Edição um agente da Guarda Municipal de Taboão da Serra/SP, conseguiu concluir o curso sendo o primeiro da cidade a enfrentar os desafios do curso que tornou-se referência em as Guardas pelo Brasil.

O Agente GCM Alcântara, atualmente integra a Patrulha Guardiã Maria da Penha da Guarda Civil Municipal de Taboão da Serra, ficando em 13° lugar na classificação final do curso. Sendo o primeiro agente da Patrulha Maria da Penha do Brasil a concluir o curso.Prestigiou a Formatura representando a GCMTS, o atual Sub Comandante Felipe Rodrigues, 31 anos, o mais novo GCM a assumir o cargo.