Taboão da Serra terá 400 unidades habitacionais do programa Minha Casa, Minha Vida

Da PMTS

O município de Taboão da Serra foi pré-selecionado e será contemplado com 400 unidades habitacionais do Programa Minha Casa, Minha Vida (MCMV), do Governo Federal. O anúncio do resultado da seleção para a construção dos imóveis foi realizado na quarta-feira, 22/11, pelo presidente Lula durante evento no Palácio do Planalto. O Governo Municipal de Taboão da Serra realizou a solicitação junto ao Ministério das Cidades (MCid) e as propostas foram aprovadas para o atendimento de famílias de baixa renda.

“Agradeço ao Governo Federal por mais estas 400 novas unidades habitacionais que serão construídas em Taboão da Serra. Essa conquista destaca o compromisso de nossa gestão com o direito à habitação, pois estamos empenhados em proporcionar lares dignos e em reconstruir nossa cidade”, destacou o prefeito Aprígio.

Os empreendimentos Octaviano Diniz e Miguel Prestes II, com 200 unidades habitacionais cada, serão erguidos com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), por construtora contratada pelo Governo Federal.

As famílias a serem contempladas fazem parte da Faixa 01 do MCMV, isto é, aquelas com renda bruta de até R$ 2.640, sendo prioritariamente o público do Programa Bolsa Família, Cadastro Único (CadÚnico) e beneficiárias do auxílio aluguel. O cadastro para pessoas interessadas será aberto em breve.

“O anúncio destes empreendimentos é fruto de todo um esforço e trabalho técnico desenvolvido pela Secretaria de Desenvolvimento Urbano, Habitação e Meio Ambiente (SDUHMA) na gestão do Prefeito Aprígio, que valoriza a participação popular, dialoga com todos os setores da sociedade civil e busca sempre a construção coletiva de soluções”, declarou o secretário Nílcio Regueira Dias.

A Portaria do MCid Nº 1482, de 21/11/2023, que divulga as propostas de empreendimentos habitacionais enquadradas no âmbito da linha de atendimento de provisão subsidiada de unidades habitacionais novas em áreas urbanas com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial, foi publicada na quinta-feira, 23/11, no Diário Oficial da União.