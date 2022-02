Taboão da Serra terá “Dia C” de vacinação contra Covid-19 neste sábado (5)

Por Vera Sampaio, da PMTS

Sábado, dia 05 de fevereiro, é o “Dia C” da vacinação contra a Covid-19 em Taboão da Serra. Nesta data, quatro plos estarão abertos, das 8h às 16h, para aplicação de doses em crianças de 5 a 11 anos com ou sem comorbidades, adolescentes maiores de 12 anos e adultos. Estarão abertos para vacinação: o Parque das Hortênsias; e as UBSs Record/Ponte Alta, Santo Onofre e Parque Pinheiros.

Para a vacinação de crianças de 5 a 11 anos, é necessário apresentar documento de identificação do pequeno e do responsável legal (RG, CPF ou certidão de nascimento para crianças) e Cartão do SUS, se a criança tiver.

As famílias com crianças que possuem comorbidade ou deficiência permanente precisam apresentar também exame, relatório médico, receita ou prescrição médica que comprove uma das comorbidades listadas pelo Ministério da Saúde.

O prefeito Aprígio reforçou que a vacinação precisa avançar. “No dia 17 de janeiro iniciamos a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 e já vacinamos mais de 30% do público infantil estimado. A vacinação dos nossos pequenos precisa avançar ainda mais, para que o maior número de crianças estejam vacinadas com a primeira dose antes do início das aulas presenciais. O mesmo avanço precisa acontecer para quem ainda precisa tomar a segunda dose ou reforço. Por isso, aproveite esse sábado, dia 05/02, e leve seus filhos para serem vacinado e vacine-se também. A vacina salva vidas”, declarou.

Durante o Dia C, adolescentes maiores de 12 anos e adultos poderão receber a primeira dose, segunda e dose de reforço contra a Covid-19. Vacinados com Janssen (dose única) há dois meses ou mais devem comparecer em um dos polos de vacinação para a segunda dose.

Moradores que receberam a segunda dose da Pfizer, Astrazeneca ou Coronavac há quatro meses já podem receber a dose de reforço. Para receber a vacina é preciso apresentar documento oficial com foto e cartão do SUS, além do cartão de vacinação, em caso de aplicação da segunda dose ou dose adicional.

O secretário de Saúde, José Alberto Tarifa, relembra que as vacinas contra a Covid-19 são seguras. “Não tenha medo de levar seus filhos para serem vacinados e nem tenha medo de receber a primeira, a segunda ou a dose de reforço contra a Covid-19. As vacinas passam por estudos e testes rigorosos antes de serem autorizados pela Anvisa e são seguras. Quem está com o esquema vacinal completo, tem menos chances de desenvolver casos graves da Covid-19, o que reduz o número de internações e óbitos”, explica.

Para agilizar o atendimento, em caso de primeira dose, é desejável pré-cadastro www.vacinaja.sp.gov.br. Para todos é obrigatório o uso de máscara de proteção facial.

SERVIÇO:

“DIA C” – Vacinação contra a Covid-19

Sábado, 05/02, das 8h às 16h

Público Alvo:

Crianças de 5 a 11 anos com e sem comorbidades.

Adolescentes de adultos: primeira, segunda e dose adicional.

Polos de vacinação – “Dia C”

Parque das Hortênsias – Praça Miguel Ortega, 500 – Parque Assunção

UBS Record/Ponte Alta – Rua Imaruí, 47 – Jardim Record

UBS Parque Pinheiros – Avenida Laurita Ortega Mari, 2131 – Parque Pinheiros

UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, 8 – Jardim Pirajuçara