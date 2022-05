Taboão da Serra terá Dia D de Vacinação neste sábado (28)

Pessoas com comorbidades [Asma em uso de corticoide inalatório ou sistêmico (Moderada ou Grave), Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC), Bronquiectasia; Fibrose Cística; Doenças Intersticiais do pulmão; Displasia broncopulmonar; Hipertensão Arterial Pulmonar; Crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade; Doença cardíaca congênita; Hipertensão arterial sistêmica com comorbidade; Doença cardíaca isquêmica; Insuficiência cardíaca; Doença renal nos estágios 3,4 e 5; Síndrome nefrótica; Paciente em diálise; Atresia biliar; Hepatites crônicas; Cirrose; Doença neurológica crônica: Condições em que a função respiratória pode estar comprometida pela doença neurológica; Considerar as necessidades clínicas individuais dos pacientes incluindo: AVC, indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla e condições similares; Doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular; Deficiência neurológica grave; Diabetes Mellitus tipo I e tipo II em uso de medicamentos; Imunodeficiência congênita ou adquirida; Imunossupressão por doenças ou medicamentos; Obesidade grau III; Transplantados: Órgãos sólidos; Medula óssea; Portadores de trissomias: Síndrome de Down, Síndrome de Klinefelter, Sídrome de Wakany, dentre outras trissomias];