Taboão da Serra: UniFECAF lidera média de notas do Enade em toda a Grande São Paulo

Da Assessoria UniFECAF

Os resultados divulgados no início do mês do Enade, exame do Governo Federal que avalia o rendimento dos alunos dos cursos de graduação, mostram o crescimento da nota obtida pela UniFECAF nos cursos presenciais em Taboão da Serra que alcançou o primeiro lugar entre as grandes universidades da Grande São Paulo.

A média das notas do Enade, em todos os cursos presenciais, coloca a UniFECAF em primeiro lugar entre as principais universidades e faculdades da Grande São Paulo. A média da UniFECAF é de 2,9812, ficando a frente da PUC-SP (2,9771), Mackenzie (2,4274), IBMEC (2,4272), ESPM (2,3855), Estácio FNC (2,2932), São Judas Tadeu (2,1237), Unisa (2,0831) e UNIP (2,0640).

Na região a nota obtida pela UniFECAF em comparação com outras instituições de ensino mostra um distanciamento ainda maior. A Anhanguera Osasco ficou com uma média de 1,8416, a Anhanguera Itapecerica com 1,8315 e a Anhanguera Taboão com média de 1,4748.

Segundo Marcel Gama, vice-reitor da UniFECAF, os resultados do Enade mostram que a instituição está no caminho correto. “Temos investido muito na contratação para o corpo docente, melhorando e modernizando os laboratórios e instalações educacionais, permitindo o crescimento profissional dos nossos alunos”, disse.

A UniFECAF continua priorizando a melhoria do seu campus em Taboão da Serra. Além de novos laboratórios, o centro universitário irá inaugurar em 2024 um campus conceito, com uma nova arrojada e cheio de sinergia com os novos tempos As obras já começaram e a previsão é que até julho do ano que vem o empreendimento já seja entregue em sua totalidade.

O local terá capacidade para 1.500 alunos (13 salas de aula e quatro laboratórios), mas a expectativa é que muito mais gente circule por lá. O complexo irá ser um ponto de encontro dos moradores de Taboão da Serra e região e terá duas pistas de boliche, barbearia, salão de beleza, estúdio de tatuagem e piercing, café, restaurante, redário, um espaço verde com um enorme espelho d’água, além de um anfiteatro para 200 pessoas.

“Essa nossa preocupação com o que é oferecido aos nossos alunos, seja na qualidade dos professores ou nas instalações onde eles irão estudar explica muito o nosso pensamento de sempre investir nessas melhorias para obtermos um resultados como esse do Enade, que nos enche de orgulho”, afirma Marcel Gama.

O que é o Enade

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) avalia o rendimento dos concluintes dos cursos de graduação em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional, e o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial.

Aplicado pelo Inep desde 2004, o Enade integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), composto também pela Avaliação de cursos de graduação e pela Avaliação institucional. Juntos eles formam o tripé avaliativo que permite conhecer a qualidade dos cursos e instituições de educação superior brasileiras. Os resultados do Enade, aliados às respostas do Questionário do Estudante, são insumos para o cálculo dos Indicadores de Qualidade da Educação Superior.

A inscrição é obrigatória para estudantes ingressantes e concluintes habilitados de cursos de bacharelado e superiores de tecnologia vinculados às áreas de avaliação da edição. A situação de regularidade do estudante é registrada no histórico escolar.