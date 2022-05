Taboão da Serra vacina contra gripe professores, PCDs e pessoas com comorbidades a partir desta segunda-feira (9)

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra começou nesta segunda-feira, 09/05, mais uma etapa da campanha de vacinação contra gripe e novos grupos já podem ser vacinados. São eles: professores do Ensino Básico e Superior, pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente (PCDs), indígenas e quilombolas. A vacinação acontece de segunda sexta-feira, das 8h às 16h, nas 13 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Taboão da Serra.

A 24º Campanha de Vacinação contra a Gripe (Influeza) iniciou em 27/03 e até o momento 20.308 pessoas já foram vacinadas. Esse número representar 28,8% do público-alvo estimado que é de 104.756 pessoas. Além dos novos grupos que iniciam nesta segunda-feira (09), a vacina contra Influenza já está sendo aplicada em pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da área da Saúde, crianças maiores de seis meses a menores de 5 anos (4 anos, 11 meses e 29 dias), gestantes e puérperas.

Para receber o imunizante é necessário apresentar documento de identificação com foto e cartão do SUS. É desejável também apresentar carteira de vacinação. Segundo Documento Técnico do Centro de Vigilância Epidemiológica Estadual, professores do ensino básico (creche, pré-escolas, ensino fundamental, ensino médio, profissionalizantes e EJA) e superior, de caráter público ou privado, precisam apresentar documento que comprove sua vinculação ativa como professor dessas escolas.

Com relação às pessoas com comorbidade, de acordo com o mesmo Documento Técnico, tem indicação para receber o imunizante contra gripe quem apresenta algum dos seguintes riscos clínicos:

Doença respiratória crônica:

– Asma em uso de corticoide inalatório ou sistêmico (Moderada ou Grave);

– Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC);

– Bronquiectasia;

– Fibrose Cística;

– Doenças Intersticiais do pulmão;

– Displasia broncopulmonar;

– Hipertensão arterial Pulmonar;

– Crianças com doença pulmonar crônica da prematuridade.

Doença cardíaca crônica:

– Doença cardíaca congênita;

– Hipertensão arterial sistêmica com comorbidade;

– Doença cardíaca isquêmica;

– Insuficiência cardíaca.

Doença renal crônica:

– Doença renal nos estágios 3,4 e 5;

– Síndrome nefrótica;

-Paciente em diálise.

Doença hepática crônica:

– Atresia biliar;

– Hepatites crônicas;

– Cirrose.

Doença neurológica crônica:

– Condições em que a função respiratória pode estar comprometida pela doença neurológica; Considerar as necessidades clínicas individuais dos pacientes incluindo: AVC, indivíduos com paralisia cerebral, esclerose múltipla e condições similares;

– Doenças hereditárias e degenerativas do sistema nervoso ou muscular;

– Deficiência neurológica grave.

Diabetes:

– Diabetes Mellitus tipo I e tipo II em uso de medicamentos.

Imunossuprssão:

– Imunodeficiência congênita ou adquirida;

– Imunossupressão por doenças ou medicamentos.

Obesos:

– Obesidade grau III.

Transplantados:

– Órgãos sólidos;

– Medula óssea.

Portadores de trissomias:

– Síndrome de Down, Síndrome de Klinefelter,

– Sídrome de Wakany, dentre outras trissomias.

CAMPANHA CONTRA SARAMPO

Além da campanha de vacinação contra gripe, Taboão da Serra está realizando a campanha de imunização contra sarampo, caxumba e rubéola (SCR). Podem ser vacinadas crianças maiores de seis meses a menores de 5 anos e profissionais da área da Saúde. Lembrando que o imunizante contra SCR pode ser no mesmo dia em que é recebida a vacina contra gripe.

Até a manhã desta segunda-feira (9), foram aplicadas 2.207 doses do imunizante contra sarampo, caxumba e rubéola, o que representa 11,73% do público-alvo da campanha, estimado em 21.850 pessoas.

Cronograma

DATA DE INÍCIO – PÚBLICO-ALVO

09/05 – Professores, pessoas com deficiência, pessoas com comorbidades, indígenas e quilombolas

16/05 – Forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários dos sistema prisional, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviários de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, população privada de liberdade e em adolescentes e jovens sob medida socioeducativa

SERVIÇO:

Locais de Vacinação

De segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

UBS Dra. Maria José de Albuquerque

Rua José Mari, 13, Parque Assunção

UBS Oliveiras/Marabá

Rua Maria Inês, 34, Jardim das Oliveiras

Telefone: (11) 4135-1479

UBS Jd. Margaridas

Rua Paulo Augusto de Andrade, nº 400, Jd. Margaridas

Telefone: (11) 4138-5106

UBS Santo Onofre

Rua Marechal Artur Costa e Silva, nº 85, Jd. Pirajuçara

Telefone: (11) 4138-4700

UBS Silvio Sampaio

Rua Enaura Maria da Conceição, nº 276, Jd. Silvio Sampaio

Telefone: (11) 4137-6638

UBS Santa Cecília

Rua Henrique de Moraes Camargo, nº 143, Pq. Pinheiros

Telefone: (11) 4138-4292

UBS Jd. Suiná

Rua Albano Leite da Fonseca, nº 111, Jd. Suiná

Telefone: (11) 4138-7057

UBS Parque Pinheiros

Av. Laurita Ortega Mari, 2131 – Parque Pinheiros

Telefone: (11) 4138-4028

UBS Jd. Salete

Rua Constantino Dias Lopes, nº 181, Jd. Salete

Telefone: (11) 4138-1754

UBS Record/Ponte Alta

Imaruí, 47 – Jardim Record

Telefone: (11) 4137-4569

UBS Panorama

Rua Miguel Carlos Silva, 380, Jardim Panorama

Telefone: (11) 4139-8767

UBS Jardim América

Rua Uruguai, nº 73, Jd. América

Telefone: (11) 4786-7793

UBS Clementino

Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jardim Clementino

Telefone: (11) 4135-2516