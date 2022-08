Taboão da Serra vacina maiores de 25 anos com 4ª dose contra Covid-19 a partir deste sábado (20)

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra inicia neste sábado (20), a aplicação da 4ª dose contra Covid-19 em munícipes com 25 anos ou mais. À ocasião, as 13 Unidades Básicas de Saúde (UBSs) estarão abertas para o Mutirão de Consultas e Vacinas, que tem como objetivo ampliar o número de atendimentos entre os moradores sem a necessidade de agendamento, além de atualizar as carteiras de vacinação de crianças e adolescentes. Nessa data as salas de vacinação das 13 UBSs funcionarão das 08h às 16h.

Para receber a 4ª dose, os moradores a partir de 25 anos que receberam a 3ª dose contra Covid-19 há pelo menos quatro meses devem apresentar documento oficial com foto, cartão do SUS e cartões que comprovem a aplicação das doses anteriores. O uso de máscara de proteção facial é obrigatório em unidades de saúde.

Na aplicação da vacina será utilizado o imunizante que estiver disponível na UBS, conforme orientação do Governo do Estado de São Paulo.

Após a ação do dia 20/08, a vacinação seguirá de segunda a sexta-feira, das 08h às 16h.

Polio e múltivacinação

Além da vacinação contra Covid-19 em maiores de 5 anos, o sábado, 20/08, será o Dia D da Campanha Nacional contra Poliomielite e de Multivacinação, que tem como objetivo imunizar e atualizar a carteira de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos (14 anos, 11 meses e 29 dias). Para participar da campanha é necessário apresentar carteira de vacinação e cartão do SUS.

Para crianças estão disponíveis vacinas contra: Hepatite A e B; Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente; VIP (Vacina Inativada Poliomielite); VRH (Vacina Rotavírus Humano); Meningocócica C (conjugada); VOP (Vacina Oral Poliomielite); Febre amarela; Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba); Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela); DTP (tríplice bacteriana); Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).



Já para adolescentes, são os seguintes imunizantes: HPV; dT (dupla adulto); Febre amarela; Tríplice viral; Hepatite B, dTpa e Meningocócica ACWY (conjugada).



Serviço:

Mutirão de Consultas e Vacinas

Sábado – 20/08

Consultas com clínico geral e exames de papanicolau: das 08h às 15h

Vacinação contra Covid-19, poliomielite e multivacinação: das 08h às 16h

Locais de Vacinação:

UBS Dra. Maria José de Albuquerque – Rua José Mari, 13, Pq. Assunção

UBS Oliveiras/Marabá – Rua Maria Inês, 34, Jd. das Oliveiras

UBS Jd. Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, nº 400, Jd. Margaridas

UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, nº 85, Pirajuçara

UBS Silvio Sampaio – Rua Enaura Maria da Conceição, nº 276, Jd. Silvio Sampaio

UBS Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, nº 143, Jd. Santa Cecília

UBS Jd. Suiná – Rua Albano Leite da Fonseca, nº 111, Jd. Suiná

UBS Parque Pinheiros – Av. Laurita Ortega Mari, 2131 – Pq. Pinheiros

UBS Jd. Salete – Rua Constantino Dias Lopes, nº 181, Jd. Salete

UBS Record/Ponte Alta – R. Imaruí, 47 – Jd. Record

UBS Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380, Jd. Panorama

UBS Jardim América – Rua Uruguai, nº 73, Jd. América

UBS Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jd. Clementino