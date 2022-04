Taboão da Serra vacina maiores de 60 anos e profissionais da Saúde contra a gripe a partir desta segunda (4)

Direto da redação

Nesta segunda-feira (04), inicia uma nova etapa da campanha de vacinação contra a gripe em Taboão da Serra. Poderão ser vacinados os moradores com 60 anos ou mais e profissionais da área da Saúde. A vacinação contra a gripe acontece nas 13 Unidades Básicas de Saúde (UBSs), de segunda a sexta-feira, exceto feriado e ponto facultativo, das 8h às 16h.

Para receber a vacina da gripe, o morador dentro do público-alvo precisa apresentar documento oficial com foto, comprovante de endereço e cartão do SUS. Os profissionais de Saúde também precisam apresentar carteira da Entidade de Classe (CRM, COREN, CRO, entre outros), crachá, holerite ou documento que comprove ser da área da Saúde.

Os maiores de 60 anos que já receberam a terceira dose da vacina contra a Covid-19 há quatro meses, poderão receber a quarta dose no mesmo dia que for vacinado contra a gripe.

“No ano passado o Ministério da Saúde emitiu Nota Técnica autorizando a aplicação simultânea de ambas as vacinas. Por isso, quem tem mais de 60 anos e já recebeu a terceira dose da vacina da Covid-19 há quatro meses também poderá receber a quarta dose contra a Covid-19 no mesmo dia que for vacinado contra a gripe, de forma segura”, explica o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa.

Neste caso, além dos documentos pessoais, os maiores de 60 anos precisam apresentar os cartões que comprovam a aplicação das doses anteriores contra a Covid-19

O secretário de Saúde relembra ainda a importância da imunização. “A vacina da gripe evita que os vacinados não tenham casos graves da doença, reduzindo assim o número de internações pela chamada Síndrome Respiratória Aguda Grave e, consequentemente, o número de óbitos”, disse. “Por isso, é essencial que a população que esteja nos públicos-alvo da campanha, seja vacinada assim que houver autorização”, disse.

A campanha de vacinação contra a gripe de Taboão da Serra começou no último domingo, 27/03, durante o Domingão da Vacinação. À ocasião, quatro UBSs estavam abertas para vacinação contra a Covid-19 de crianças, adolescentes, adultos e idosos e aplicação do imunizante contra a gripe em maiores de 80 anos.

CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE*

DATA DE INÍCIO – PÚBLICO-ALVO

27/03 – Idosos maiores de 80 anos

04/04 – Maiores de 60 anos e trabalhadores da Saúde

02/05 – Crianças maiores de seis meses e menores de 5 anos, gestantes e puérperas

09/05 – Professores, pessoas com deficiência, pessoas com comorbidades, indígenas e quilombolas

16/05 – Forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários dos sistema prisional, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo rodoviários de passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários, população privada de liberdade e em adolescentes e jovens sob medida socioeducativa

SERVIÇO:

Vacinação de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

UBS Dra. Maria José de Albuquerque

Rua José Mari, 13, Parque Assunção

UBS Oliveiras/Marabá

Rua Maria Inês, 34, Jardim das Oliveiras

Telefone: (11) 4135-1479

UBS Jd. Margaridas

Rua Paulo Augusto de Andrade, nº 400, Jd. Margaridas

Telefone: (11) 4138-5106

UBS Santo Onofre

Rua Marechal Artur Costa e Silva, nº 85, Jd. Pirajuçara

Telefone: (11) 4138-4700

UBS Silvio Sampaio

Rua Enaura Maria da Conceição, nº 276, Jd. Silvio Sampaio

Telefone: (11) 4137-6638

UBS Santa Cecília

Rua Henrique de Moraes Camargo, nº 143, Pq. Pinheiros

Telefone: (11) 4138-4292

UBS Jd. Suiná

Rua Albano Leite da Fonseca, nº 111, Jd. Suiná

Telefone: (11) 4138-7057

UBS Parque Pinheiros

Av. Laurita Ortega Mari, 2131 – Parque Pinheiros

Telefone: (11) 4138-4028

UBS Jd. Salete

Rua Constantino Dias Lopes, nº 181, Jd. Salete

Telefone: (11) 4138-1754

UBS Record/Ponte Alta

Imaruí, 47 – Jardim Record

Telefone: (11) 4137-4569

UBS Panorama

Rua Miguel Carlos Silva, 380, Jardim Panorama

Telefone: (11) 4139-8767

UBS Jardim América

Rua Uruguai, nº 73, Jd. América

Telefone: (11) 4786-7793

UBS Clementino

Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jardim Clementino

Telefone: (11) 4135-2516