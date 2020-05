Taboão deve ter semana mais fria do ano com temperatura de 8°C

Direto da redação

As temperaturas na região vem caindo nos últimos dias, mas o frio ainda vai se intensificar, nas próximas madrugadas. De acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), entre a quarta (27) e sexta-feira (29), a mínima em Taboão pode chegar aos 8°C e bater o recorde de frio em 2020.

A previsão do INMET é de que o frio permaneça até o fim da semana.Na sexta-feira (29), a mínima deve variar entre 25ºC e 9ºC. No sábado e domingo o sol aparece com poucas nuvens e a temperatura chega a máxima de 27ºC e mínima de 11ºC.

Essa baixa nas temperaturas é causada por uma massa fria de ar polar.