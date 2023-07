Taboão e região terá frio e chances de chuva até quinta-feira (20), diz previsão do tempo

Por Samara Matos, na redação

A previsão do tempo para esta semana na região aponta chances de chuva retornam nos próximos dias, acompanhadas do frio, típico desta estação do ano. O ClimaTempo aponta que terá chuvas até quinta-feira (20), com o tempo voltando a ficar firme a partir de sexta-feira (21).

Esta segunda-feira (17) ainda teve sol, no entanto, a partir da tarde a nebulosidade aumenta, podendo chuviscar à noite. A mínima será de 14°C e a máxima ainda chegará aos 24°C. Na terça (18), o céu continua com muitas nuvens em, com chuva no fim da manhã, tarde e noite. De acordo com a previsão, as temperaturas vão variar de 15°C a 20°C.

Já na quarta (19) os termômetros não marcam mais que 17°C na cidade e o tempo fica fechado e chuvoso durante o dia e à noite. Na quinta (20) e na sexta (21) o clima continua de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A mínima será de 11°C e a máxima de 19°C. Na quinta ainda há previsão de pancadas de chuva de manhã e nuvens à tarde.