Taboão em Foco faz história ao cobrir 1º turno das eleições taboanenses

Passado uma semana após a cobertura do primeiro turno das Eleições Municipais em Taboão da Serra, o Taboão em Foco divulga os números obtidos a partir da cobertura de quase 8 horas feita ao vivo da apuração dos votos. Ao final da noite de domingo (15) foi revelado que o município teria pela primeira vez na história um segundo turno.

A cobertura contou com a apresentação do jornalista Allan dos Reis, comentários de Márcio Cansian (do Jornal Atual) e a atualização dos números ficou com a repórter Samara Matos. A parte técnica da transmissão ficou a cargo de Jorge Gomes (Diretor Audivisual do Taboão em Foco) e Diego Sampaio (Editor de Vídeos). O Taboão em Foco teve ainda a participação de André Alves (Produção e Rede Social), Mariana Félix (Produção e Redes Sociais) e Gilmar Júnior na Redação.

Mesmo com o atraso da liberação dos resultados da votação, os telespectadores puderam assistir entrevistas exclusivas, repercutindo as eleições com candidatos e figuras importantes do cenário local.

“A live na TV Taboão em Foco mostra o compromisso do site em levar informação de qualidade e revela o desejo da população por mais conteúdos audiovisuais da região. A gente tinha certeza que seria uma boa transmissão porque toda equipe estava empenhada e trabalhou muito durante a semana, mas fomos surpreendidos com os dados extremamentes positivos. Vamos produzir ainda mais matérias para nossa TV e reforçar o número de lives”, afirma Allan dos Reis, responsável pelo site.

REDAÇÃO NA CHAVE COWORKING

A live da apuração realizada pelo Taboão em Foco aconteceu na sede da Chave Coworking Escritório Compartilhado, no Edifício Metropolitan, no Jardim Helena em Taboão da Serra, onde foi montada uma redação com estrutura completa para transmissão.

Números da transmissão

Ao todo, a equipe do Taboão em Foco ficou 7h44m38s ao vivo;

56 mil reproduções na live;

+1.000 novos inscritos no canal do TV Taboão em Foco no YouTube;

2º TURNO: dia 29 de novembro

No próximo domingo (29), os eleitores de Taboão da Serra vão escolher o prefeito da cidade, que toma posse no dia 1º de janeiro de 2021 e cumpre mandato de quatro anos. Estão na disputa Engenheiro Daniel (PSDB), que venceu o primeiro turno com 46.350 votos, e Aprígio (PODE), segundo colocado com 44.400 votos.

A cobertura desta vez será feita com os candidatos em seus locais de votação e o resultado anunciado, assim que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) terminar a apuração.