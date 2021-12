Taboão inaugura decoração do ‘Natal Mágico’ com Papai Noel e apresentações culturais

Por Samara Matos, na redação

A Prefeitura de Taboão da Serra inaugurou a decoração do ‘Natal Mágico’, com luzes e enfeites em vários pontos da cidade, nesta sexta-feira (26). Além da decoração, na Praça Nicola Vivilechio terá apresentações culturais aos finais de semana e a presença do Papai Noel. Em suma, a atração de natal vai até o dia 6 de janeiro.

O prefeito Aprígio acendeu as luzes e agradeceu a todos os colaboradores pelo empenho na montagem da decoração. Além disso, anunciou a ampliação da decoração na cidade “Neste ano a tradicional iluminação de natal, será ampliada para a região do Pirajuçara e Pq.Pinheiros” diz Aprígio.

Coberto por luzes de led, túneis iluminados e árvores gigante, o local atrai centenas de visitantes de várias regiões. Entre as atrações tem bolha de sabão para simular a neve, chafariz iluminado, túnel dourado, trenó do Papai Noel e apresentações natalinas.

A moradora de Taboão Adriana Bueno, contou a alegria de ter o ‘Natal Mágico’ na cidade após um ano de confinamento em decorrência da pandemia da Covid-19 . “Realmente é um natal mágico esse ano, pois estamos saindo de uma pandemia e tendo a oportunidade de nos divertirmos e nos alegrar. Isso, só me traz a esperança de um ano novo melhor, cheio de saúde, alegria e paz em nossas vidas.

Em seu primeiro mandato, o vereador Wanderley Bressan (PSDB) ficou encantado com o ‘Natal Mágico’, para ele, a atração desse ano é para celebrar a vida. “Depois desse tempo de pandemia que abrimos mão de viver muitas coisas do nosso dia a dia, fez com que esse Natal Mágico tenha também um sabor de celebração da vida que ficou tão ameaçada com tudo que passamos nos últimos anos. Esta tudo muito lindo encantador, Taboão da Serra sai a frente na região” diz Bressan.

Sendo assim, o evento deste ano vai manter as restrições sanitárias de prevenção à covid-19, os visitantes deverão usar máscaras de proteção.