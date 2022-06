Taboão Magnus: Campeãs da América apresentam taça e recebem ‘chave da cidade’

Por Allan dos Reis, na região do Pirajuçara

Campeãs da Libertadores da América de Futsal Feminino, jogadoras e equipe técnica do Taboão Magnus apresentaram a taça da conquista na manhã desta quarta-feira (15) durante entrevista coletiva ao lado do prefeito Aprígio (Podemos) no ginásio Zé do Feijão.

A equipe venceu todas as partidas na competição, incluindo a goleada na final contra o San Lorenzo (ARG) por 6 a zero no sábado, dia 11.

“Esse título aumenta ainda mais a nossa vontade de investir nessa modalidade. Para as pessoas que dizem que o futebol é só para homem, elas estão provando e dando esse exemplo. Não desistam e sigam em frente”, diz Aprígio.

Uma dos destaques e capitã da equipe, Su Reis quase ficou fora da competição após testar positivo para Covid-19.

“Foi um sentimento de tristeza e alegria ao mesmo tempo. Foi bem desafiador a notícia de que eu não poderia estar com a equipe, mas Deus é maravilhoso e quando recebi a notícia de que poderia estar lá [após novo teste realizado após alguns dias que deu negativo], foi um dos sentimentos mais feliz”, afirma.

CHAVE DA CIDADE

Em reconhecimento ao desempenho da equipe taboanense, o prefeito Aprígio entregou ‘simbolicamente’ a “Chave da Cidade” às campeãs da Taça Libertadores da América e parabenizou a equipe pela importante conquista.

MAIS PATROCÍNIOS

Com o apoio da Prefeitura de Taboão da Serra, o Taboão Magnus, melhor equipe do país e da América, espera que mais empresas privadas participem do projeto.

“A gente gostaria de ter mais patrocínios porque assim conseguimos fazer uma gestão melhor. Ter as atletas mais felizes aqui e não perder elas para fora. As meninas são assediadas o tempo todo para jogarem no exterior. A gente quer garantir que elas fiquem aqui e tenha uma estrutura cada dia melhor” diz a técnica.

MELHORES DO MUNDO

Eleita melhor técnica do mundo há dois anos, Cris Souza acredita que as jogadoras do Taboão Magnus podem estar na próxima lista.

“Ver esse time jogar encanta muito. Espero que o mundo esteja vendo elas jogarem porque o mundo inteiro vota. Que eles tenham visto os jogos da Libertadores. Se eles fizeram isso, com certeza vai ter muita menina de Taboão da Serra entre as melhores do mundo”, afirma Cris.