Taboão Magnus goleia por 5 a zero e disputa final da Libertadores neste sábado (11)

Por Allan dos Reis, na redação

As meninas do Taboão Magnus aplicaram mais uma goleada na Taça Libertadores de Futsal Feminino e vão disputar neste sábado (11) a final da competição contra as argentinas do San Lourenzo. O jogo acontece às 18h, com transmissão pelo youtube.

Para chegar a final, a equipe taboanense ‘atropelou’ as paraguaias do Sport Colonial na noite desta sexta (10) com goleada por 5 a zero. Os gols foram marcados por Luana Moura (2), Natalinha (2) e Su Reis.

“Conseguimos fazer uma boa exibição e vamos entrar na mesma pegada que hoje. Brasil e Argentina a gente sabe como é. Taboão e San Lourenzo são equipes muito fortes, mas sabemos do nosso potencial e da nossa qualidade. Da mesma que entramos hoje, focadas, e conseguimos fazer o resultado. Se hoje entramos 100%, amanhã vamos entrar 150% e, se Deus quiser, vai dar tudo certo”, diz Luana Moura.

Até agora, Taboão Magnus é a melhor equipe da competição, dando assim mais um passo “Rumo a Glória Eterna”.