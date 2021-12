Taboão/Magnus vira em cima das Leoas e conquista o título do NFFB

Direto da redação

O Taboão/Magnus conquistou neste domingo (5) o título do Novo Futsal Feminino Brasil (NFFB) ao derrotar por 3 a 2 a Leoas da Serra, no ginásio Zé do Feijão, no Pirajuçara. O primeiro jogo há uma semana, terminou em empate de 2 a 2.

O gol do título foi marcado pela Ana, quando faltavam apenas 42 segundos para o término da partida. Com o título, Taboão/Magnus garante vaga para Super Copa do Brasil de Futsal Feminino.

Taboão da Serra terminou o primeiro tempo perdendo para Leoas, que tem sido a principal adversária da equipe na modalidade.

O gol de empate foi marcado pela Vanessa, principal contratação do ano na equipe taboanense. Minutos depois, Luana marcou e Taboão/Magnus virou o jogo. O empate da Leoas da Serra foi marcado na cobrança do tiro livre de 10 metros.

Quando tudo parecia ir para prorrogação e pênaltis, Ana marcou o gol do título do NFFB.