Taboão Prev recebe V Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência dia 20 de outubro

Por PMTS

Na sexta-feira, 20/10, Taboão da Serra realizará a V Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência, com o tema “Cenário atual e futuro na implementação dos direitos da pessoa com deficiência: construindo um Brasil mais inclusivo”. O encontro será das 09h às 13h, no auditório do Taboão Prev (Rua Mario Latorre, 130, Parque Pinheiros), e é promovido pelo Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência (CMPD) em parceria com a Prefeitura.

A Resolução Nº 02, que dispõe sobre a convocação da V Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência de Taboão da Serra foi publicada da edição 1150 da Imprensa Oficial do Município, de 06 de outubro de 2023.

Na ocasião, serão elaboradas e debatidas propostas em cinco Eixos Temáticos:

I – Estratégias para manter e aprimorar o controle social assegurando a participação das pessoas com deficiência.

II – Garantia do acesso das pessoas com deficiência às políticas públicas e avaliação biopsicossocial unificada.

III – Financiamento da promoção de direitos da pessoa com deficiência.

IV Cidadania e Acessibilidade:

V – Os desafios para a comunicação universal.

Em 29/09, o Governo Municipal e o CMPD promoveram a Pré-Conferência da Pessoa com Deficiência, evento que reuniu atendidos por serviços municipais, familiares e servidores no Centro de Reabilitação Social (CRS), no Jardim Vitória.

Na ocasião, a presidente do CMPD, Sueli Aparecida dos Santos, recordou que há tempos não havia convocação para Conferência na área e agradeceu o apoio do Governo Municipal. “A nossa Pré-Conferência aconteceu graças a colaboração do secretário Wagner Eckstein (Assistência Social) e do Prefeito Aprígio. Ficamos tanto tempo sem ter Conferência no país, estamos voltando este ano e termos um Governo e um prefeito que tem portas e coração abertos, está lado a lado com a gente é um diferencial. Vamos aproveitar e tirar o máximo de propostas para que o nosso município cresça cada vez mais e que a gente consiga avançar em políticas públicas com equidade, igualdade, inclusão e acessibilidade, que são pontos importantes para nós”, destacou.

Já Marcel Joaquim Simões, vice-presidente do CMPD, falou sobre a união entre Poder Público e Sociedade Civil para a realização da Conferência. “A Sociedade Civil e o Governo Municipal se uniram na Pré-Conferência para passar informações e contribuir com a construção de políticas públicas voltadas à pessoa com deficiência. Na Conferência, em 20/10, vamos endossar as propostas que serão apresentadas em outras etapas e a participação de todos é fundamental para o fortalecimento dos trabalhos e da garantia de direitos. Contamos com a presença de todos”, convidou.

Serviço:

V Conferência Municipal da Pessoa com Deficiência

Quando? 20/10, das 09h às 13h

Local: Taboão Prev – Rua Mario Latorre, 130, Parque Pinheiros