Taboão promove Semana E contra a Covid-19 com vacinação em escolas municipais até sexta-feira (25)

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra, através da Secretaria de Saúde, realiza de 21 a 25/02 a “Semana E” de vacinação contra a Covid-19 nas escolas. O objetivo é realizar a aplicação dos imunizantes em crianças de 5 a 11 anos que ainda não foram vacinadas e aplicação de segunda doses. O posto volante estará montado das 9h às 15h30, cada dia da semana em uma escola diferente.

A Semana E começa nesta segunda-feira, 21/02, com posto volante montado da EMEFEM Rui Barbosa, no Jardim Virgínia. Na terça-feira, 22/02, é a vez da EMEF Profª. Maria Alice Borges Ghion, no Parque Pinheiros receber a ação. Na quarta-feira, 23/02, o posto volante estará na EMI Franjinha, no Jardim Record.

Na quinta-feira, 24/02, quem receberá a ação é a EMEF Machado de Assis, no Jardim Guaciara. A Semana E contra a Covid-19 de Taboão da Serra encerra na sexta-feira, 25/02, com posto volante montado na EMEF Prof. Francisco Ferreira Paes, no Jardim Mituzi.

Para receber a vacina contra a Covid-19, os responsáveis legais por crianças de 5 a 11 anos e adolescentes menores de 18 anos anos precisam apresentar documento de identificação do menor e do responsável (RG, CPF ou certidão de nascimento) e Cartão do SUS da criança, se ela tiver. Em caso de segunda dose, também é preciso apresentar o cartão que comprova aplicação da primeira dose.

O secretário de Saúde, José Alberto Tarifa, reforça a importância do esquema vacinal completo. “Felizmente os moradores de Taboão da Serra acreditam na ciência, aderiram a campanha de vacinação contra a Covid-19 e também estão levando os filhos para serem vacinados. No entanto, não podemos esquecer que estatisticamente o esquema vacinal completo, com aplicação de segunda dose e reforço é o assegura maior proteção contra o novo coronavírus. Por isso, receba as doses dos imunizantes que estiverem disponíveis”, afirma.

Até a manhã desta segunda-feira, 21/02, Taboão da Serra já aplicou 559.288 doses dos imuzantes contra a Covid-19. No total, 243.901 pessoas receberam a primeira dose, 208.848 a segunda, 98.713 a terceira dose e 7.826 foram vacinados com imunizante dose única (Janssen).

Serviço:

Semana E de vacinação contra a Covid-19

De 21 a 25/02, das 9h às 15h30

Cronograma:

21/02 – EMEFEM Rui Barbosa

Rua Armezinda de Jesus Pereira nº 60 – Jardim Virginia

22/02 – EMEF Profª. Maria Alice Borges Ghion

Rua Helena Moraes de Oliveira, nº 596 – Parque Pinheiros

23/02 – EMI Franjinha

Estrada Benedito Cesário de Oliveira, 1985 – Jardim Record

24/02 – EMEF Machado de Assis

Estrada das Olarias nº 704 – Jardim Guaciara

25/02 – EMEF Prof. Francisco Ferreira Paes

Rua José Pedro Nogueira Filho nº 210 – Jardim Mituzi