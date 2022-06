Taboão retoma testagem rápida da Covid-19 no Parque das Hortênsias nesta quarta (1)

Por Vera Sampaio, da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra retoma nesta quarta-feira, 01/06, a realização de testes rápidos para detecção da Covid-19 no Parque das Hortênsias, sem a necessidade de pedido médico. A testagem acontecerá de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na Praça Miguel Ortega, 500, Parque Assunção. É necessário apresentar documento oficial com foto, cartão do SUS e comprovante de endereço.

Podem fazer o teste munícipes maiores de 12 anos com sintomas gripais (febre, tosse, cansaço, dor de cabeça ou dor de garganta) que estejam até o 7º dia de sintomas, bem como pessoas assintomáticas que tiveram contato com caso positivo e moradores com viagem marcada para o exterior. Vale ressaltar que adolescentes de 12 a 17 anos devem estar acompanhados de responsável legal. Para menores de 12 anos, a indicação é procurar atendimento no Pronto Socorro Infantil (PSI).

O secretário de Saúde, José Alberto Tarifa informa que o objetivo é identificar a infecção pelo novo coronavírus. “O período mais frio do ano está chegando e, com ele, também surgem doenças típicas do inverno, como gripes, resfriados e alergias, cujos sintomas são muito parecidos com os da Covid-19. Para descartar a possibilidade e acompanhar ainda mais de perto os casos positivos no município decidimos retomar os teste rápidos no Parque das Hortênsias”, disse.

O teste que será realizado é do tipo antígeno, com amostra coletada através de swab (cotonete) nasal. Após realizar a coleta, o resultado é emitido em até 15 minutos. Em caso positivo, o serviço de consulta remota Alô Doutor é notificado para acompanhamento do paciente, por isso é essencial que o telefone para contato esteja atualizado.

ALÔ DOUTOR

Os taboanenses que apresentam sintomas de gripe podem também passar em consulta remota com médico, sem sair de casa, através do Alô Doutor. O serviço da Prefeitura de Taboão da Serra funciona pelo telefone 4788-7700, de segunda a sexta-feira, exceto feriado e ponto facultativo, das 7h às 19h.

SERVIÇO:

Testes rápidos de Covid -19

A partir de 01/06

Local: Parque das Hortênsias – Praça Miguel Ortega, 500 – Parque Assunção

De segunda a sexta-feira, exceto feriado e ponto facultativo, das 8h às 16h