O temporal que caiu no início da tarde desta quinta-feira (21) em Taboão da Serra provocou alguns pequenos alagamentos, como na Rodovia Régis Bittencourt, altura do KM 272,5, sentido São Paulo, que chegou a ficar completamente interditado.

No Parque Pinheiros, a Avenida Paulo Ayres, também ficou com alagamentos, próximo a rua do Fórum. Leitores do Taboão em Foco também relataram que na rodovia, próxima ao shopping, também havia pequeno alagamento.