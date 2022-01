Temporal provoca alagamentos e coloca região em estado de atenção

Direto da redação

A forte chuva na tarde desta terça-feira (11) provocou alagamentos em vários pontos de Taboão da Serra e deixou a região em estado de atenção. A Rodovia Régis Bittencourt apresentou vários pontos de alagamento nos dois sentidos. Além da Régis foram registrados pontos de alagamento no Pq.Pinheiros, Jd.Leme, Estrada São Francisco, Jardim Saint Morritz, Córregos na divisa de Taboão e Campo Limpo e na região central.

A região do centro de Taboão foi uma das mais atingidas deixando pelo menos duas avenidas importantes ficaram completamente intransitáveis. Em suma, o córrego Poá, na região do Largo do Taboão, transbordou invadindo as avenidas vizinhas. Diversos ônibus precisaram mudar o itinerário devido aos pontos de alagamento.

Veja detalhes:

Rodovia Régis Bittencourt

Largo do Taboão