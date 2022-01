Tentativa de assalto a joalheria no Shopping Taboão termina com cinco presos

Direto da redação

Uma tentativa de assalto à joalheria localizada no Shopping Taboão no fim da noite desta quinta-feira (20) assustou os clientes que estavam no local. De acordo com publicação do secretário-adjunto de segurança de Taboão da Serra, Tenente Dacal, os bandidos renderam seguranças e também roubaram armas e coletes à prova de bala.

Segundo informações apuradas pelo Taboão em Foco, os bandidos anunciaram o assalto, mas foram surpreendidos com a chegada da segurança. Para fugir do local, eles fizeram uma guarda de refém e libertaram assim que saíram do centro de compras. A quadrilha chegou a disparar com a arma de fogo para o alto.

Porém, a quadrilha foi surpreendida por equipes da Romucan (GCM) e da Rocam (PM) na Avenida Laurita Ortega Mari, no Parque Pinheiros. Com isso, cinco acusados foram presos. O caso foi apresentado no 1º Distrito Policial de Taboão da Serra.