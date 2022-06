Termina hoje a inscrição para o Vestibulinho das Etecs

O Vestibulinho oferece mais de 43 mil vagas para cursos técnicos, especializações técnicas e vagas remanescentes de segundo módulo, distribuídas em todas as regiões do Estado de São Paulo.

O pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 39, deve ser efetuado até o fim do expediente bancário do dia 6. A avaliação será presencial com aplicação de prova, no dia 3 de julho.

As vagas do Vestibulinho são destinadas a turmas presenciais, semipresenciais e online das Etecs e classes descentralizadas, unidades que funcionam com um ou mais cursos técnicos, sob a administração de uma Etec, por meio de parcerias com as prefeituras do interior e da Capital (aulas nos CEUs) e com a Secretaria Estadual da Educação.

São 42.946 vagas para habilitação técnica, sendo 40.066 na modalidade presencial e 2.880 vagas no formato online, em mais de 80 opções de cursos, com duração de três ou quatro semestres. Para as especializações técnicas de nível médio, a oferta é de 610 vagas, sendo 250 para o formato presencial. A relação de cursos e a disponibilidade de vagas podem ser consultadas no site do Vestibulinho.

Veja requisitos para o interessado concorrer a uma vaga:

Para curso técnico:

Ter concluído ou estar cursando o Ensino Médio, apresentando o Certificado de Conclusão ou a declaração de que está matriculado na segunda ou terceira série;

Ter concluído ou estar cursando a Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Neste caso, o candidato deve ter o Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou a declaração de que está matriculado, a partir do segundo termo da EJA ou dois certificados de aprovação em áreas de estudos da EJA/CEEJA. Ou ainda o Boletim de Aprovação do Encceja enviado pelo MEC ou o Certificado de Aprovação do Encceja em duas áreas de estudos avaliadas;

Para o candidato que tenha realizado o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), até a edição de 2016, é preciso apresentar o Certificado ou a Declaração de Conclusão do Ensino Médio, expedido por órgão competente.

Para especialização técnica: além de ter concluído o Ensino Médio, o candidato precisa ter cursado integralmente o Ensino Técnico associado ao curso de especialização, conforme relação disponível na internet.

Para vagas remanescentes: é necessário, além de ter concluído o Ensino Médio, fazer uma prova que visa comprovar as competências referentes ao primeiro módulo evidenciando alguma experiência profissional na área do curso.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo no site. É preciso preencher a ficha de inscrição disponível no menu “Área do candidato” e, em seguida, imprimir o boleto bancário para o pagamento da taxa. O valor deve ser pago em qualquer agência bancária, via internet, por meio de aplicativo bancário ou ainda por meio da ferramenta disponível no site oficial do processo seletivo, com cartão de crédito.

Para os candidatos que não têm acesso a computadores e internet, as Etecs de todo o Estado disponibilizam os equipamentos para a realização da inscrição. O interessado deve entrar em contato com a unidade para saber datas e horários disponíveis, antes de ir ao local.

Mais informações sobre como completar a ficha de inscrição e a documentação necessária podem ser conferidas na Portaria do Vestibulinho e no Manual do Candidato, disponíveis na internet.

O cronograma completo do Vestibulinho das Etecs do segundo semestre de 2022 pode ser consultado aqui.