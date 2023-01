Testes de Covid-19 terá novo cronograma de atendimento nas UBSs de Taboão da Serra a partir de segunda (9)

Direto da redação

A Prefeitura de Taboão da Serra através da Secretaria de Saúde (SMS) continuará realizando os testes de Covid-19 em 2023. Para isso, foi organizado um novo cronograma de atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), a partir de segunda-feira, 09/01.

O novo período de atendimento para os testes rápidos de Covid-19 será das 7h às 16h, em 12 UBSs da cidade, com dias definidos no cronograma.

“Os munícipes maiores de 12 anos que estiverem com sintomas gripais (febre, tosse, cansaço, dor de cabeça ou dor de garganta) e até o 7º dia de sintomas, podem realizar o teste. Em caso de dúvidas, basta falar com o gerente da unidade ou o enfermeiro técnico responsável”, explicou o secretário da SMS, José Alberto Tarifa.

As crianças de até 12 anos continuarão sendo atendidas no Pronto Socorro Infantil (PSI). Os processos nas UBSs e no PSI são realizados de maneira gratuita e não precisam de agendamento prévio.

O uso de máscara de proteção facial é obrigatório nos equipamentos de saúde do município.

Alô Doutor

Os munícipes com sintomas também podem realizar consultas sem sair de casa, através do Alô Doutor, serviço médico da Prefeitura, pelo telefone 4788-7700, de segunda a sexta-feira das 7h às 19h.

Cronograma para realização de Testes de Covid-19

Horário: das 7h às 16h

Segunda-feira

UBS Scândia/Panorama – Rua Miguel Carlos Silva, 380, Jd. Panorama

UBS Record/Ponte Alta – R. Imaruí, 47 – Jd. Record

UBS Silvio Sampaio – Rua Enaura Maria da Conceição, nº 276, Jd. Silvio Sampaio

Terça-feira

UBS Santo Onofre – Rua Marechal Artur Costa e Silva, nº 85, Pirajuçara

UBS Oliveiras/Marabá – Rua Maria Inês, 34, Jd. das Oliveiras

Quarta-feira

UBS Dra. Tânia Regina Santos Andrade – Rua Uruguai, nº 73, Jd. América

UBS Jardim Salete – Rua Constantino Dias Lopes, nº 181, Jd. Salete

UBS Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jd. Clementino

Quinta-feira

UBS Parque Pinheiros – Av. Laurita Ortega Mari, 2131 – Pq. Pinheiros

UBS Clementino – Rua Tsuruki Tsuno, 104 – Jd. Clementino

Sexta-feira

UBS Santa Cecília – Rua Henrique de Moraes Camargo, nº 143, Jd. Santa Cecília

UBS Suiná – Rua Albano Leite da Fonseca, nº 111, Jd. Suiná

UBS Jardim das Margaridas – Rua Paulo Augusto de Andrade, nº 400, Jd. Margaridas