Testes rápidos de Covid-19 voltam a ser realizados a partir de segunda (7) no Parque das Hortênsias

Direto da PMTS

A Prefeitura de Taboão da Serra através da Secretaria de Saúde irá retomar a partir de segunda-feira (07), a realização dos testes rápidos de Covid-19 no Parque das Hortênsias. O atendimento será de segunda a sexta-feira, exceto feriados e ponto facultativo, das 9h às 16h. Para a realização dos testes, é necessário estar há pelo menos cinco dias com sintomas do vírus ou de gripe.

Os principais sintomas são: febre; tosse; coriza; dor de garganta; dificuldade para respirar; perda de olfato (anosmia); alteração do paladar (ageusia); distúrbios gastrintestinais (náuseas/vômitos/diarreia); cansaço (astenia); diminuição do apetite (hiporexia) e dispnéia (falta de ar).

O prefeito Aprígio afirmou que a ação ajuda a controlar a disseminação da Covid-19 e outras doenças. “Essa nova variante está com alto contágio e a testagem, em conjunto com a vacinação e com medidas de proteção, nos permite combater ainda mais a pandemia. Nossa cidade depende do Estado e do Governo Federal para receber os testes, que já chegaram e possibilitam a retomada dos exames no Parque das Hortênsias, sem a necessidade de um pedido médico. Quem estiver com os sintomas, faça o teste para proteger você, sua família e outras pessoas”, recomendou Aprígio.

Segundo o secretário de Saúde, José Alberto Tarifa, a testagem é a forma eficaz de identificar a Covid-19. “O diagnóstico preciso e correto é fundamental para propor as medidas relacionadas à prevenção e ao prognóstico da infecção. O teste é uma forma de descartar ou confirmar se a pessoa está ou não com o novo coronavírus, por isso, se está com os sintomas, faça o teste rápido, o resultado sai em poucos minutos”, destacou Tarifa.

Para realizar o teste é necessário apresentar documento de identificação com foto, comprovante de endereço e Cartão do SUS.

Alô Doutor

A Prefeitura de Taboão da Serra também oferece o serviço de consulta remota com médico, sem sair de casa, o Alô Doutor. Caso apresente algum sintoma, entre em contato através do telefone 4788-7700, de segunda a sexta-feira, exceto feriado e ponto facultativo, das 7h às 19h.